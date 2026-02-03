Prima pagină » Știri externe » Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată

Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată

03 feb. 2026, 10:41, Știri externe

Un incendiu de proporții a izbucnit, marți dimineața, într-un bazar din vestul Teheranului, relatează Times of Israel. Potrivit sursei citate, cauza incendiului nu este clară. Imaginile de pe rețelele de socializare arată un nor uriaș de fum negru care pare că a înghițit mai multe străzi din capitala iraninană.

Incendiul a izbucnit într-o piață din cartierul Jannat Abad din vestul Teheranului, o zonă plină de tarabe și magazine, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor din Teheran, citat de televiziunea de stat.

„Incendiul este uriaș, în măsura în care este vizibil din diferite părți ale Teheranului”, a declarat Jalal Maleki.

Sursă video: @TehranTimes79

Mulțimi de oameni pot fi văzute privind fumul gros care se ridică spre cer, în ciuda traficului abundent din nordul Teheranului în această dimineață.

Un comunicat al serviciilor de urgență din capitala Iranului prevedea: „Pompierii desfășoară operațiuni de stingere, în această piață din regiunea vestică a Teheranului din mai multe direcții. Până în prezent, nu sunt disponibile informații exacte privind numărul de răniți sau posibile decese în acest incident, iar știri suplimentare vor fi anunțate ulterior.”

Piața se întinde pe o suprafață vastă de 2.000 de metri pătrați, cu numeroase tarabe deschise.

Sursă video: @TehranTimes79

Incidentul are loc în contextul în care președintele Trump a declarat că va trimite o „armadă” masivă în Iran, pe care îl acuză că tergiversează semnarea acordului nuclear.

Președintele Iranului a declarat astăzi că i-a dat instrucțiuni ministrului de externe al țării să „continue negocierile corecte și echitabile” cu Statele Unite, primul semn clar din partea Teheranului că dorește să încerce să negocieze, în contextul în care tensiunile rămân ridicate după represiunea sângeroasă a protestelor naționale de luna trecută.

