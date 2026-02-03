O fetiță și fratele ei au murit înecați într-un râu din județul Sibiu. Părinții au mai pierdut doi copii în urmă cu câțiva ani

O fetiță în vârstă de 6 ani a murit după ce a căzut într-un râu din localitatea Chirpăr, din județul Sibiu. Trupul fratelui ei a fost găsit de scafandri, după mai multe căutări.

UPDATE 3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu face verificări şi evaluări complexe la familia copiilor de 6 şi 9 ani, din localitatea Chirpăr, care au murit cu o zi în urmă după ce au căzut într-un pârâu.

DGASPC adaugă că, în contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii, instituţia trateză situaţia „ca o posibilă situaţie de risc”, fără ca acest fapt „să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecţie specială” prin care copilul rămas să fie separat de familie.

„Situaţia familiei minorilor nu s-a aflat în evidenţele DGASPC Sibiu, neexistând sesizări care să fi impus intervenţia instituţiei până la acest tragic eveniment. În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială”, afirmă reprezentanţii DGASPC Sibiu într-o informare de presă.

Potrivit sursei citate, în contextul „decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii”, situaţia este tratată de DGASPC Sibiu „ca o posibilă situaţie de risc, fapt care impune desfăşurarea unei verificări şi evaluări complexe, conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecţie specială care să conducă la separarea copilului de familie”.

„În urma evaluării situaţiei şi în măsura în care ce va putea concluziona că există o situaţie de risc iminent pentru copil în familie vor fi efectuate demersuri, în procedură de urgenţă, pentru instituirea pe cale judiciară a măsurii de protecţie specială. În prezent aceste activităţi de verificare au fost deja iniţiate, urmând ca după finalizarea lor să se poată concluziona şi acţiona potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei copilului”, precizează sursa citată.

Conform specialiştilor DGASPC Sibiu, părinţii şi copilul vor beneficia de servicii de consiliere psihologică, măsură de suport şi prevenţie, cu titlu gratuit în cadrul Centrului de zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Iasmina”, serviciu social aflat în subordinea direcţiei.

DGASPC Sibiu îşi exprimă regretul profund faţă de decesul tragic al celor doi copii.

Familia a mai avut doi copii care au murit de pneumonie

UPDATE 2: Părinții celor doi frați morți în râu au mai suferit pierderea altor doi copii, cu câțiva ani în urmă. La acel moment, micuții au decedat din cauza pneumoniei.

„A ieșit afară la poartă, s-a jucat cu toți copiii, nu mai știu nimic și i-am zis: mami, până vă jucați voi afară, tai lemne și le bag în casă să pot să vă fac mâncare”, a spus Maria Magâţ, mama copiilor. „Minora a fost găsit în stop cardio-respirator, i-au fot aplicate manevre de resuscitare, nu a răspuns, medicul prezent la fața locului a fot nevoit să declare decesull. Pompierii scafandari au găsit băiatul, din păcate și el a fost declarat decedat”, a precizat Andrei Alexandrescu, reprezentant ISU.

Poliția a deschis o anchetă

UPDATE: Poliţia și Protecţia Copilului fac anchetă după moartea celor doi fraţi din Sibiu care au căzut într-un pârâu.

Cei doi copii ar fi plecat la joacă. Un alt copil i-ar fi văzut în râu și și-a anunțat părinții, care au sunat la 112, solicitând intervenția salvatorilor. Gheața de la suprafața apei s-a rupt, iar cei doi au fost luați de curent, transmite Turnul Sfatului.

Fetița de 6 ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată. Din declarațiile martorilor, acesta era însoțită de fratele ei.

„Din informațiile primite de la fața locului se presupune că în apă este căzut și fratele minorei, un băiat în vârstă de aproximativ 9 ani. În aceste momente se efectuează căutări. Din nefericire minora nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul acesteia”, spune Raluca Marcu, din partea ISU Sibiu.

Echipajele prezente la fața locului au găsit băiatul de 9 ani și, din păcate, s-a declarat decesul și în cazul lui, spune Vasile Scridon, din partea SAJ Sibiu.

„Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul celor doi minori”, precizează sursa citată.

Alarma a fost dată în jurul orei 16,25 când polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră ar fi căzut într-un râu din apropierea locuinței din localitatea Chirpăr.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre o minoră de 6 ani, din localitatea Chirpăr, care a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite să declare decesul acesteia.

„Întrucât, din informațiile obținute de către polițiști a rezultat că fetița era însoțită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanșat verificări de urgență în vederea găsirii băiatului.Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul minorei”, transmite Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt al instituției.

Trei ambulanțe SAJ Sibiu. Manevre de resuscitare timp de aprox o oră

Ambulanța Sibiu a intervenit cu trei echipaje la locul incidentului, unul cu medic, unul de tip B de la Agnita și un echipaj de transport cu ambulanțier, transmite Vasile Scridon, purtător de cuvânt al instituției.

Concomitent cu echipajele SAJ și ISU a fost alertat și elicopterul SMURD de la Brașov.

Echipajul SAJ de transport aflat în zona (el efectuând o externare) a fost directionat spre locul solicitării.

„Ambulanțierul a început manevrele de resuscitare, continuând până la sosirea echipajului de la Agnita, apoi împreună, până la sosirea elicopterului. Din păcate, după aproximativ o oră s-a declarat decesul, minora nerăspunzând manevrelor efectuate.”, mai spune Scridon.

