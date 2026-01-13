Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”

Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”

Luiza Dobrescu
13 ian. 2026, 12:26, Actualitate

La ieşirea din secţia de Poliţie Buftea, marţi, acolo unde a semnat pentru controlul judiciar, Călin Georgescu s-a referit, în mesajul transmis susţinătorilor, despre Acordul Mercosur, acela prin care se dă undă verde produselor din America de Sud pe pieţele europene. Suveranistul a asociat calitatea acestor produse cu conceptul de „instituţionalizare a otrăvii” pentru cetăţenii din spaţiul UE. 

Georgescu spune că liderii ţărilor care şi-au păstrat „conştiinţa vie” sunt capabili să facă diferenţa între „hrană şi mâncare”.

„Atunci când îţi păstrezi constiinţa vie, faci o diferentă serioasă între hrană şi mâncare. Cei care nu îşi iubesc ţara şi poporul dau oamenilor mâncare.

Şi ca să fie siguri că-i distrug, vin şi cu Acordul Mercosur care nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii, alimentar şi economic.

Când eu prezentam programul Apă, Hrană, Energie, unii râdeau”, a mai spus Georgescu, printre altele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Călin Georgescu împlineşte un an de când se află sub control judiciar. Ce mesaj a transmis susţinătorilor, de la Buftea

Călin Georgescu: “Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”

Recomandarea video

Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău după doar 3 zile de consum excesiv de alcool?
ECONOMIE Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale”
13:34
Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale”
FLASH NEWS Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
13:29
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
13:08
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
FLASH NEWS Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
12:44
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
CONTROVERSĂ Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul
12:38
Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul
FLASH NEWS Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
12:24
Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe