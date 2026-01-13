Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”

La ieşirea din secţia de Poliţie Buftea, marţi, acolo unde a semnat pentru controlul judiciar, Călin Georgescu s-a referit, în mesajul transmis susţinătorilor, despre Acordul Mercosur, acela prin care se dă undă verde produselor din America de Sud pe pieţele europene. Suveranistul a asociat calitatea acestor produse cu conceptul de „instituţionalizare a otrăvii” pentru cetăţenii din spaţiul UE.

Georgescu spune că liderii ţărilor care şi-au păstrat „conştiinţa vie” sunt capabili să facă diferenţa între „hrană şi mâncare”.

„Atunci când îţi păstrezi constiinţa vie, faci o diferentă serioasă între hrană şi mâncare. Cei care nu îşi iubesc ţara şi poporul dau oamenilor mâncare. Şi ca să fie siguri că-i distrug, vin şi cu Acordul Mercosur care nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii, alimentar şi economic. Când eu prezentam programul Apă, Hrană, Energie, unii râdeau”, a mai spus Georgescu, printre altele.

