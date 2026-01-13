Călin Georgescu împlineşte un an de când se află sub control judiciar. Marţi este aşteptat iar la Poliţia Buftea

S-a împlinit deja un an de control judiciar pentru suveranistul Călin Georgescu, care trebuie să se prezinte marţi să la poliţie. Urmează ca magistraţii să decidă curând dacă măsura privativă va fi prelungită sau ridicată.

UPDATE Zeci de susţinători ai suveranistului s-au strâns deja în faţa secţiei de poliţie.

Călin Georgescu revine marţi, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, procedură pe care o respectă în fiecare zi de marți, conform obligațiilor impuse prin măsura preventivă.

De asemenea, sunt 365 de zile de când s-a instituit această măsură asupra suveranistului de către procurorii Parchetului General, în primul dosar penal trimis în judecată.

Şi de data aceasta sunt aşteptaţi mulţi susţinători, iar forţele de ordine au montat deja garduri de protecţie. Călin Georgescu a anunşat că va transmite un nou mesaj susţinătorilor, în jurul prânzului, atunci când se va prezenta la poliţie.

Pe 21 ianuarie, la Curtea de Apel București, va avea loc o nouă etapă în procedura de cameră preliminară în cel de-al doilea dosar penal care-l vizează pe Georgescu.

