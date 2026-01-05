Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu: “Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”

Călin Georgescu: “Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”

Luiza Dobrescu
05 ian. 2026, 09:12, Actualitate
Călin Georgescu merge luni să semneze controlul judiciar, la Poliţia Buftea. Acesta anunţă că va transmite un mesaj politicienilor, în urma impunerii noilor măsuri fiscale.

UPDATE Mesajul lui Călin Georgescu, la ieşirea din secţia de poliţie

“Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”, a spus, printre altele, Călin Georgescu, la ieşirea din secţia de la Buftea, amintind de evenimentele recente politice de pe scena internaţională

Suntem aici, pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, și suntem chemați la o întoarcere sinceră către Dumnezeu, către adevăr, către aproapele nostru. Să fie un an curat în sine, autentic în fapte și unul în care iubirea, pacea și armonia să domine felul în care ne purtăm unii cu alții. Adevărul să aducă bucuria acestei sărbători, în special copiilor și, prin puterea lui, să dărâme castelele de nisip construite prin minciună.
Pacea nu se construiește și nu se menține prin frică și opresiune. Îmi doresc pacea lui Dumnezeu în inimile românilor, nu o țară umilită prin austeritate nefondată.

Anularea alegerilor a fost făcută din frica uriașă de a ascunde jaful comis în ultimii 36 de ani și furtul minților. În urmă cu 6 luni am spus că Statele Unite se vor întoarce la doctrina Monroe, iar exact asta s-a întâmplat în Venezuela. Președintele Trump a demonstrat că nu acceptă furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețelele globaliste.

Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară.

UPDATE Simpatizanţii acestuia au început deja să vină şi scandează „Călin Gergescu este preşedinte!”

Ziua controlului judiciar a fost modificată din nou, deși inițial era programată pentru mâine, marți la ora 11.00, legal, zi liberă de la stat.

De asemenea,  în curând, judecătorii urmează să decidă dacă măsura controlului judiciar va fi menținută sau ridicată.

