Călin Georgescu, în vizită în județul Vaslui. Fostul candidat la președinție a fost la Codăești, unde a fost întâmpinat de sute de oameni

Călin Georgescu a ajuns sâmbătă dimineață în județul Vaslui, unde a fost întâmpinat de sute de susținători. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a mers în comuna Codăești, prima oprire din cadrul vizitei sale, unde oamenii s-au adunat în număr mare încă de la primele ore ale dimineții.

Călin Georgescu și-a început, sâmbătă, vizita anunțată în județul Vaslui. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a ajuns în comuna Codăești, unde zeci de oameni s-au strâns pentru a-l întâmpina.

Pe șoseaua care străbate comuna sunt sute de mașini din mai multe județe ale țării, iar din autoturisme răsună muzică patriotică.

Susținătorii lui Călin Georgescu poartă steaguri și pancarte cu imaginea fostului candidat la alegerile prezidențiale și scandează ”Călin Georgescu este președinte”, ”Turul doi înapoi”, ”Căline, Căline, poporul e cu tine” și ”Poporul n-a uitat de votul anulat”.

Prima oprire, în piața din Codăești

Vizita lui Călin Georgescu în Vaslui a fost anunțată pentru data de 5 septembrie, iar prima oprire a fost stabilită la piața agroalimentară din Codăești, începând cu ora 7:30.

Fostul candidat a anunțat deplasarea în cadrul campaniei ”Toamna Cămărilor Românești”, prin care îi îndeamnă pe români să cumpere produse direct de la producătorii autohtoni și să sprijine economia locală. La piața din Codăești, Georgescu a vorbit despre necesitatea susținerii producătorilor români și i-a îndemnat pe cei prezenți să cumpere produse autohtone. De asemenea, a îndemnat oamenii să aibă încredere în viitor.

”Cea mai grea sărăcie este atunci când omul crede că nu se mai poate face nimic. Eu nu cred asta! Nici despre ținutul Moldovei și nici despre România. Nici voi să nu credeți asta!”, a zis Călin Georgescu.

Vizita a stârnit și controverse

Deplasarea fostului candidat în județul Vaslui nu a fost lipsită de controverse. Unele dintre obiectivele care figurau într-un program distribuit anterior nu l-au primit pe Georgescu.

Administratorul unei fabrici de mobilă din municipiul Vaslui a anunțat că nu este de acord cu vizita, iar reprezentanții unei biserici și-au exprimat, de asemenea, opoziția față de includerea obiectivului în program.