Un grup de 13 elevi dintr-un sat izolat din China nu mai sunt nevoiți să escaladeze stâncile și dealurile pentru a ajunge în fiecare zi la școală. Autoritățile din provincia Yunnan au construit lifturi uriașe, direct în pereții unui canion, special pentru a le asigura copiilor un drum mai scurt și mai sigur spre școală.

Ascensoarele uriașe care urcă de la fundul unui canion din provincia Yunnan, din China, au redus timpul de deplasare al elevilor de la peste trei ore la doar 30 de minute. Lifturile au înlocuit o drumeție obositoare prin munte cu o călătorie verticală rapidă, relatează Global Times.

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Săptămâna aceasta, de la poalele Marelui Canion al râului Nizhu, din orașul Xuanwei, provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, 13 elevi de școală primară, cu rucsacurile în spate și însoțiți de părinții lor, au urcat pe rând în două lifturi verticale, care funcționează ca „autobuze școlare aeriene”, scurtând durata călătoriei până la școală la doar 30 de minute.

CCTV News a surprins această scenă într-un reportaj difuzat luni.

Recunoscut ca atracție turistică de interes național în China, Marele Canion al râului Nizhu se remarcă prin relieful său abrupt, unde pereții de stâncă au o înălțime verticală de peste 500 de metri de la nivelul apei și până la creastă.

La poalele canionului se află satul Nizhuhe, o mică așezare izolată de lumea exterioară de munții din jur.

Timp de mulți ani, copiii din satul Nizhuhe nu au avut o cale ușoară de a ajunge la școala primară Guanzhai, situată pe vârful muntelui. Nu puteau urca decât folosind mici găuri și trepte săpate în stânci de către strămoșii lor, cu dălți și ciocane, folosindu-se atât de mâini, cât și de picioare. Drumul de la sat la școală dura peste trei ore.

Sursă video: X/@SpoxCHN_MaoNing

Un moment decisiv a avut loc în 2022, când zona turistică „Marele Canion al râului Nizhu” și-a început activitatea.

Au fost construite și puse în funcțiune liftul „Scara Qingyun”, cu o înălțime de 268 de metri, și un sistem de transport montan cu o înălțime de aproape 200 de metri.

La 31 iulie 2026, al doilea lift de pe versantul stâncos, „Scara Fuyao”, cu o înălțime verticală de 288 de metri, a început oficial să funcționeze.

Ascensoarele au transformat complet modul de transport în satul Nizhuhe, făcând drumul copiilor spre școală mult mai ușor.

Acum, ei iau pur și simplu un autobuz de legătură din zona pitorească, care face șase sau șapte minute până la intrarea în ascensor, urcă cu ascensorul 268 de metri, fac transferul la telecabinele de munte pentru o altă urcare de 200 de metri și apoi parcurg o distanță scurtă pe jos pentru a ajunge la școală în doar o jumătate de oră.

De remarcat faptul că acest sistem de „autobuz școlar aerian” este gratuit în permanență pentru locuitorii satelor Nizhuhe și Guanzhai, precum și pentru elevi. În perioadele de vârf ale sezonului turistic, se acordă prioritate elevilor, existând personal desemnat de serviciu și autobuze de navetă care asigură transferuri circulare.