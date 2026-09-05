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Prețurile carburanților cresc din nou. Cât costă benzina și motorina în România, sâmbătă, 5 septembrie

Elena Popescu
Prețurile carburanților cresc din nou. Cât costă benzina și motorina în România, sâmbătă, 5 septembrie
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Prețurile carburanților au crescut din nou sâmbătă, 5 septembrie, după majorările aplicate cu numai o zi înainte. Benzina standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, în timp ce motorina se menține peste 10 lei în majoritatea stațiilor.

Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar șoferii sunt nevoiți să scoată din ce în ce mai mulți bani din buzunar pentru un plin.

Datele disponibile pentru sâmbătă, 5 septembrie 2026, indică o medie națională de aproximativ 9,69 lei pentru un litru de benzină standard și 10,19 lei pentru un litru de motorină standard.

Prețurile naționale ale carburanților – sâmbătă dimineață (Monitorul Prețurilor)

Benzină standard 95 — 9,69 lei/litru (Min: 9,48 / Max: 9,79)

Motorină standard — 10,19 lei/litru (Min: 10,10 / Max: 10,25)

GPL auto — 4,66 lei/litru (Min: 4,28 / Max: 4,99)

Benzină premium 98/100 — 10,24 lei/litru (Min: 9,84 / Max: 10,36)

Motorină premium — 10,90 lei/litru

Benzina se apropie de 10 lei pe litru

Prețul benzinei standard 95 variază în funcție de stația de alimentare și de zona din țară. În unele benzinării, litrul poate fi găsit sub pragul de 9,50 lei, în timp ce la stațiile cu cele mai mari prețuri acesta se apropie de 9,80 lei.

În cazul motorinei, prețul mediu național se situează în jurul valorii de 10,19 lei pe litru, iar în funcție de stație și localitate poate ajunge semnificativ mai sus.

Cât costă un plin

La prețul mediu actual, un plin de 50 de litri de benzină ajunge la aproximativ 485 de lei. Pentru 50 de litri de motorină, șoferii trebuie să plătească în jur de 510 lei, calculat la media națională.

Prețurile diferă însă de la o stație la alta, motiv pentru care șoferii care alimentează frecvent pot face economii dacă verifică tarifele înainte de a opri la pompă.

Noile creșteri vin la doar o zi după ce prețurile au fost majorate din nou. În București, vineri, motorina costa 10,10 lei/litru la Petrom, 10,16 lei la OMV, 10,18 lei la Rompetrol și MOL, 10,14 lei la SOCAR și 10,23 lei la Lukoil.

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