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DIICOT anchetează 5 firme de transport în legătură cu rețeaua care adus peste 1,7 tone de droguri în România

DIICOT anchetează 5 firme de transport în legătură cu rețeaua care adus peste 1,7 tone de droguri în România
DIICOT anchetează 5 firme de transport în legătură cu rețeaua care adus peste 1,7 tone de droguri în România
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Procurorii DIICOT anchetează cinci firme, inclusiv o societate comercială cu profil de transport internațional, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată.

Anchetatorii susțin că firmele ar fi fost folosite pentru a crea o aparență de legalitate unor transporturi în care au fost disimulate sute de kilograme de droguri.

Firme de transport, paravan pentru traficul de droguri

Potrivit DIICOT, la 2 și 3 septembrie 2026, procurorii Structurii Centrale – Secția de Combatere a Traficului de Droguri au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cele cinci persoane juridice. Anchetatorii susțin că, începând din septembrie 2023, patru bărbați și o societate comercială specializată în transport internațional ar fi constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal. Ulterior, în grupare ar fi aderat și alți cetățeni români și străini, precum și alte patru societăți comerciale.

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Scopul grupării ar fi fost obținerea unor importante sume de bani prin procurarea și transportarea drogurilor din Spania către diferite state europene. Potrivit probelor administrate, transporturile ar fi vizat sute de kilograme de rezină de canabis, canabis și cocaină.

Conform DIICOT, după primirea comenzilor de la traficanți de droguri albanezi, liderii grupării aflați în România transmiteau membrilor de pe palierele secundare coordonatele necesare pentru organizarea transporturilor.

Aceștia s-ar fi ocupat de implicarea șoferilor și asigurarea autovehiculelor, iar ulterior ar fi monitorizat din România desfășurarea curselor. În cazul în care transporturile erau capturate de autoritățile din alte state, liderii grupării ar fi făcut demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant și pentru accesarea dosarelor penale.

1,7 tone de droguri, capturate în patru transporturi

Procurorii susțin că persoanele juridice cercetate puneau la dispoziția grupării tractoare și semiremorci utilizate pentru transporturi disimulate de droguri. Pentru a crea aparența unor curse comerciale legale, vehiculele transportau și mărfuri contractate, de regulă, prin intermediul burselor internaționale de transport.

Astfel, societățile comerciale ar fi reprezentat o componentă logistică esențială a grupării, infrastructura acestora fiind utilizată succesiv pentru efectuarea transporturilor transnaționale de droguri.

Ancheta a beneficiat de o amplă cooperare judiciară internațională cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin Ordine Europene de Anchetă și prin intermediul Eurojust. De asemenea, autoritățile române au colaborat cu Europol și cu polițiile naționale ale statelor membre afectate de activitatea grupării.

În baza probelor și informațiilor transmise de anchetatorii români, autoritățile au capturat patru transporturi de droguri de risc și mare risc realizate prin intermediul societăților comerciale cercetate în dosar. În total, au fost indisponibilizate 1.719 kilograme de droguri, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și la aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, potrivit valorilor de piață EUDA.

Ce a solicitat DIICOT

La 3 septembrie 2026, procurorii DIICOT au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de instituire a unor măsuri preventive față de persoanele juridice cercetate.

Printre măsurile solicitate se numără interzicerea inițierii sau suspendarea procedurilor de dizolvare ori lichidare a firmelor, precum și interzicerea sau suspendarea fuziunii, divizării ori reducerii capitalului social. De asemenea, DIICOT solicită interzicerea unor operațiuni patrimoniale care ar putea diminua substanțial activele societăților, inclusiv înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a bunurilor și drepturilor patrimoniale.

O altă măsură solicitată este interzicerea, pentru o perioadă de 60 de zile, a desfășurării activităților de natura celor în legătură cu care ar fi fost comise infracțiunile, respectiv transporturile rutiere de mărfuri.

Cercetările au fost desfășurate de procurorii DIICOT împreună cu specialiști din cadrul structurii centrale și al serviciilor teritoriale Timișoara, Oradea și Cluj, precum și cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog.

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