Fostul premier al României, Florin Cîțu, critică dur presiunea exercitată de Comisia Europeană și de Consiliul Europei asupra statelor membre de a majora taxele înainte de aprobarea bugetului UE pentru următorii șapte ani. Florin Cîțu afirmă că decizia este cea mai nocivă de până acum.

Mesajul fostului premier vine în contextul dificil cu care Europa se confruntă, în special din perspectiva fiscal-bugetară. În pofida suveranității fiscale a statelor membre, Comisia Europeană insistă ca statele membre să își reducă deficitele bugetare.

„Presiunea oficialilor CE și ai Consiliului European ca statele membre să crească taxele înainte de aprobarea bugetului UE pentru următorii șapte ani este cea mai proastă și cea mai nocivă decizie posibilă acum. E o idee proastă, în general, să ceri țărilor din UE să mai crească taxele.

În contextul geopolitic actual, e devastator”, a transmis Florin Cîțu, într-o postare pe Facebook.

Cîțu spune că UE are nevoie de taxe mai mici

Florin Cîțu susține că Uniunea Europeană are nevoie de taxe mai mici și de o ușurare a reglementărilor, adică opusul actualelor măsuri.

„Din contră, statele membre UE ar trebui să-și crească gradul de competitivitate internațională. UE are nevoie de taxe mai mici și de dereglementare. Exact opusul propunerilor care se vehiculează acum la Bruxelles”, a concluzionat Florin Cîțu.