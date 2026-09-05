Guvernanții ne pregătesc în subliminal pentru o iarnă cum nu a mai fost în ultimele decenii, a avertizat jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Cunoscuta realizatoare de televiziune a argumentat care sunt, din punctul său de vedere, nenumăratele semne indicând faptul că ne așteaptă o iarnă crâncenă, pe fondul crizei energetice. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În opinia Corinei Drăgotescu, decidenții pregătesc psihologic populația, treptat, pentru a se confrunta cu o iarnă extrem de grea.

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Jurnalista a admis că este pentru prima oară după Revoluție când are presentimentul unei ierni complicate.

„Eu n-am avut niciodată senzația asta că nu vom ieși din iarnă bine”

„(Avem nevoie de) un guvern care să mai ia în spate trecerea acestei ierni. Care va fi cea mai grea din ultimii 30 de ani, în opinia mea. Eu n-am avut niciodată senzația asta că nu vom ieși din iarnă bine. E prima oară după atâția ani, din 1990 încoace, când cred că nu vom ieși bine din iarnă”.

Invitata a mai observat că puterea induce o stare de panică generalizată, în contextul celei mari inflații din Europa și al scăderii puterii de cumpărare, dar și al crizei de gaz și energie electrică. Astfel, se dorește o alarmare a populației, care este deja împărțită între „răzbunare” și „ revoltă”.

„Puterea de cumpărare a scăzut, lumea este cum este, întărâtată și dornică, unii de răzbunare, iar alții de revoltă. Nu avem semne bune pentru iarna asta, ni se spune acuma că nu avem gaze, că rezerva de gaze e cu nu știu cât la sută mai mică decât ar trebui. Curentul vedem că suntem într-o așa zisă secetă, sau poate secetă prelungită, deși vara întotdeauna este secetă în sudul țării. Deci cumva se pregătesc semnele unei ierni ca noi să ne aducem aminte, parcă ne-au zis ceva. Hai să mai îndurăm și iarna asta. De-aia zic că nu știu cum vom trece iarna. Mi se pare cea mai grea iarnă, deși nu sunt semne că iarna fizică va fi…”, a mai declarat Corina Drăgotescu.