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Alegeri cheie în Germania. Toți ochii sunt pe Saxonia-Anhalt. Ce va face AfD dacă va câștiga și cine este candidatul care amenință poziția cancelarului Merz

Melania Agiu
Alegeri cheie în Germania. Toți ochii sunt pe Saxonia-Anhalt. Ce va face AfD dacă va câștiga și cine este candidatul care amenință poziția cancelarului Merz
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Duminică, 6 septembrie 2026, au loc alegeri parlamentare regionale (de land) în Saxonia-Anhalt, un land din estul Germaniei. Aceste alegeri ar putea duce la formarea primului guvern regional de extremă dreapta din Germania de la epoca nazistă încoace.

Potrivit The Guardian, Germania intră, în această lună, într-o perioadă electorală crucială, cu trei alegeri regionale importante care ar putea schimba semnificativ peisajul politic și ar putea îngreuna considerabil activitatea guvernului federal condus de cancelarul Friedrich Merz.

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Pe lângă Saxonia-Anhalt, pe data de 13 septembrie 2026 au loc alegeri locale/municipale și în landul Niedersachsen (Saxonia Inferioară), iar pe 20 septembrie, în capitala Germaniei se alege parlamentul local. Tot pe 20 septembrie au loc alegeri regionale și în Mecklenburg – Pomerania Inferioară.

Duminică, toate privirile sunt îndreptate spre Saxonia-Anhalt, unde aproximativ 1,7 milioane de persoane au drept de vot.

În toate cele trei scrutinuri, însă, se preconizează că partidul de extremă dreapta și anti-imigranți Alternative für Deutschland / Alternativa pentru Germania (AfD) va înregistra câștiguri semnificative.

Înființat în 2013 ca o forță anti-euro, dar transformându-se ulterior într-un partid anti-imigranți, AfD a valorificat și a amplificat frustrările alegătorilor nemulțumiți și iritați de stagnarea economică, de creșterea imigrației și de schimbările culturale, scrie The Guardian.

Ce arată sondajele

Cele mai recente sondaje realizate de marile institute germane (ZDF Politbarometer și Infratest dimap) arată un avantaj masiv pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care conduce cu 41% – 42% din intențiile de vot în rândul electoratului din Saxonia-Anhalt, distanțându-se considerabil de conservatorii din CDU, aflați pe locul al doilea.

Potrivit sondajelor, CDU (Creștin-Democrații) ar avea 23% – 26%, o prăbușire severă față de cele 37,1 procente obținute la alegerile trecute. Partidul Die Linke (Stânga Socialistă) rămâne cu 11,5% – 12%, iar SPD (Social-Democrații)cu 7% – 8,5%.

Aceste cifre fac ca ambiția AfD de a obține prima majoritate absolută la nivel statal să fie la îndemână. Preluarea puterii în acest stat ar reprezenta o premieră pentru extrema dreaptă de la al Doilea Război Mondial încoace.

Concret, dacă sondajele se confirmă, AfD are șansa de a câștiga detașat și chiar de a obține o majoritate absolută, ceea ce ar aduce la putere primul premier de extremă dreapta din Germania de după cel de-al Doilea Război Mondial: Ulrich Siegmund.

„Acest aspect este important pentru întreaga țară. Guvernele landurilor din Germania sunt reprezentate în camera superioară a parlamentului, Bundesrat, și dispun astfel de competențe extinse în domeniul educației, culturii și securității interne. Pentru cancelarul Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), o preluare a puterii de către AfD în acest land ar putea fi cel mai mare dezastru de până acum dintr-un mandat marcat deja de eșecuri care par a nu avea sfârșit.“, explică The Guardian.

Dacă Alternativa pentru Germania (AfD) va reuși să își impună primul premier regional (pe Ulrich Siegmund) în Saxonia-Anhalt duminică, acest lucru va însemna un dezastru politic și un potențial final de carieră pentru cancelarul Friedrich Merz. Analizând situația la televiziunea publică germană ZDF, jurnaliștii politici au subliniat că, după doar 16 luni de mandat, Merz ar putea deveni „istorie” din punct de vedere politic în urma acestui scrutin. Uniunea Creștin-Democrată (CDU) ar putea declanșa rapid o revoltă internă pentru a căuta un înlocuitor pentru conducerea guvernului de la Berlin.

Conducerea AfD consideră că potențialul său de a ajunge la putere la nivel de land reprezintă o rampă de lansare firească către succesul electoral la următoarele alegeri federale din 2029. În prezent, partidul este principala forță de opoziție din Bundestag.

Principalul obstacol al populiștilor îl reprezintă rezistența tenace a celorlalte partide de a nu colabora cu ei, fenomen denumit „Brandmauer” (zid de protecție). Totuși, această abordare ar deveni nulă dacă AfD ar obține majoritatea absolută.

Cine este figura reprezentativă a partidului AfD

Ulrich Siegmund, figura emblematică și fotogenică a partidului, în vârstă de 36 de ani, are un număr considerabil de urmăritori pe TikTok și este întâmpinat ca o vedetă pop de către susținătorii săi oriunde se duce în stat, deplasându-se adesea cu un moped din perioada de dinaintea reunificării Germaniei de Est.

Fost agent de vânzări de odorizante pentru mașină, cu o diplomă în psihologia afacerilor, el întruchipează un farmec și o perspicacitate de care colegii săi de partid au dus adesea lipsă.

Cel mai periculos om din Germania

Când revista „Der Spiegel” a publicat recent un articol pe prima pagină în care îl numea cel mai periculos om din Germania, el a semnat cu bucurie exemplarele revistei la mitinguri.

Revista Der Spiegel l-a prezentat pe coperta numărului său din 13 august, cu un titlu cu litere roșii: „Cel mai periculos om din Germania”.

Cei care au venit să-l vadă pe 21 august, în Bad Dürrenberg, un orășel din sudul regiunii, au adus aproape toți un exemplar din Der Spiegel în speranța de a obține un autograf. Unii aveau chiar patru sau cinci numere. Odată semnate, „se revând cu 1.000 de euro pe eBay!”, a declarat Siegmund pentru Le Monde. Unul dintre ele s-a vândut efectiv cu 1.010 euro pe platformă pe 18 august.

„Toată lumea a cumpărat Der Spiegel, care s-a vândut ca pâinea caldă, iar acum sunt aici, și trebuie să le semnez pe toate!”, a oftat candidatul atunci.

Candidatul s-a născut în micul oraș Havelberg, din Saxonia-Anhalt, în 1990. S-a înscris în Uniunea Creștin-Democrată (CDU), de centru-dreapta, la vârsta de 19 ani, dar a părăsit partidul cinci ani mai târziu pentru a se alătura AfD. Fost vânzător de parfumuri, are o înfățișare dinamică și atletică: zvelt, chipeș și cu un chip proaspăt.

Mai presus de toate, este vesel — jucând rolul unui seducător carismatic în aparițiile sale publice. Când pășește în piețele orașelor în fața unei mulțimi entuziaste, le răspunde cu zâmbetul pe buze, strânge mâini și face glume. Nimic la el nu pare forțat, scrie DW; se bucură vizibil de rutina campaniei electorale.

„Nu știu când a mai existat ultima oară un nivel atât de ridicat al popularității, chiar și în rândul tinerilor”, a declarat Siegmund pentru DW. „Este pur și simplu extraordinar.”

Ce intenționează să facă partidul dacă va ajunge la putere în Saxonia-Anhalt

În ceea ce privește migrația și identitatea, acesta s-a angajat să înceapă expulzarea „migranților ilegali” încă din „prima clipă” și să promoveze patriotismul prin înlocuirea actualului slogan promoțional al landului, „Gândește modern”, cu „Gândește german”.

În sectorul educației, steagurile germane ar înlocui steagurile curcubeu în școli, elevii ar cânta imnul național, iar copiii solicitanților de azil ar fi școlarizați în clase separate.

Învățământul la domiciliu – interzis de mult timp ca reacție la perioada nazistă – ar fi din nou permis, iar programa de istorie ar fi modificată pentru a se îndepărta de ceea ce AfD consideră a fi o concentrare excesivă asupra perioadei naziste.

Predarea limbii ruse ar fi extinsă, iar programele axate pe combaterea extremismului de dreapta ar fi eliminate.

În ceea ce privește mediul, partidul dorește să interzică parcurile eoliene. În ceea ce privește familia, dorește să stimuleze natalitatea în Germania prin introducerea unei „prime de bun venit” pentru cuplurile care au copii, reducerea costurilor îngrijirii copiilor și oferirea de mese școlare gratuite.

În ceea ce privește securitatea, dorește să promoveze schimbări ample în cadrul agenției naționale de informații, BfV, care a clasificat filiala AfD din Saxonia-Anhalt drept extremistă de dreapta.

De asemenea, dorește să introducă grupuri de „pază cetățenească” pentru a sprijini poliția în eforturile de combatere a extremismului de stânga.

Criticii acestei ultime propuneri au comparat ideea cu structurile de poliție auxiliară înființate de naziști, care au dus la crearea unui stat polițienesc.

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