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Încă un posibil focar de variolă ovină a fost depistat la Buzău. Peste 300 de oi, verificate de veterinari

Încă un posibil focar de variolă ovină a fost depistat la Buzău. Peste 300 de oi, verificate de veterinari
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Autoritățile sanitar-veterinare au prelevat probe de la o stână din județul Buzău, aflată în apropierea exploatației din Luciu unde variola ovină a fost confirmată joi. La stâna respectivă se află peste 300 de oi, iar rezultatele analizelor urmează să stabilească dacă virusul este prezent și aici, potrivit Agro TV.

Situația apare la scurt timp după confirmarea focarului de la Luciu, unde aproximativ 600 de oi au fost asanate. Proprietarul exploatației, Marian Constanda, spune că primele semne ale bolii au apărut la începutul săptămânii și că a solicitat izolarea animalelor pentru a încerca să le salveze.

„Eu am cerut să le bage în carantină, să am posibilitatea să le țin separate, să le cumpăr mâncare, să le pun apă și să încerc să le salvez. Nu au vrut să mă lase și acum, pentru două oi care au fost bolnave, trebuie să le omoare pe toate”, a declarat crescătorul.

Lovitură puternică pentru crescătorii de animale

Proprietarul afirmă că pierderea animalelor reprezintă o lovitură majoră pentru familia sa, care se ocupă de creșterea oilor de trei generații.

„Este o nenorocire. De trei generații le creștem. Tata le are de foarte mult timp, de la tata le-am luat și eu. Nu știu dacă o să o iau de la capăt. Până nu dă vaccinul, până nu știu că nu mai sunt focare, nu mai investesc bani, că rămâi și fără animale. Degeaba cumpăr, dacă apar iar focare și mor animalele”, a spus acesta.

Fermierul susține, de asemenea, că în zonă ar exista și alte cazuri de animale bolnave și afirmă că unele cadavre ar fi fost abandonate pe câmp, ceea ce, în opinia sa, ar putea favoriza răspândirea virusului. Aceste afirmații nu au fost însă confirmate de autoritățile sanitar-veterinare.

În cazul stânei aflate în apropierea exploatației afectate, autoritățile așteaptă rezultatele de laborator înainte de a stabili dacă este necesară declararea unui nou focar.

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