Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: „Asist la un abandon al legii în favoarea puterii”. Ce a declarat despre Charlie Kirk

Ruxandra Radulescu
11 sept. 2025, 14:52
Instanța de la Tribunalul București a decis că fostul candidat suveranist la prezidențiale rămâne sub măsura controlului judiciar, după ce magistrații au respins contestația depusă de acesta la decizia Judecătoriei Sector 1. La ieșirea din Tribunalul București, Georgescu a comentat asasinarea activistului republican Charlie Kirk, despre care a precizat că reprezintă”o rană a generației tinere care nu mai vrea să mai trăiască în minciuna globalistă”.

Călin Georgescu, acuzat de complicitate la tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale și promovarea ideologiilor fasciste și legionare, a precizat, referitor, decizia magistraților de prelungire a controlului judiciar, că este „un abandon al legii în favoarea vânătorii de oameni”.

„Eu asist la un abandon al legii în favoarea puterii. Un abandon al legii în favoarea vânătorii de oameni. Am speranța că puterea judecătorească nu va anula justiția în favoarea puterii. Statul e privit ca o conștiință juridică a națiunii. Dacă e așa, actuala putere ar trebui, și are conștiința subminată, pentru că discreditează magistratura.

Ea discreditează și disprețuiește magistratura pentru modul în care o tratează. Nu există un dialog bazat pe onoare, pe soluții oneste si reale. Desconsiderarea rolului magistraturii, astăzi, În România, duce la anularea corpului profesional, iar pe de altă parte, cetățenii nu mai au încredere în statul de drept. E o situație gravă, în care, practic, se anulează valorile adevărate. Valoarea este anulată, în România, iar ipocrizia si și incompetența sunt răsplătite. Ce valoare mai poate avea onoarea, într-o țară în care regele e gol, iar dezonoarea stă cu el la masă?”, a declarat Călin Georgescu.

„Moartea lui Charlie Kirk arată o rana a generației tinere”

„Moartea lui Charlie Kirk arată o rana a generației tinere care nu vrea să mai trăiască în minciuna globalistă. Mă adresez tineretului din România cu același mesaj de pace pe care trebuie să-l avem în interiorul nostru. Se putea întâmpla oriunde. Important e de știut că tineretul nu mai dorește să taca prin frica. Sistemul este indiscutabil pe sfârșite, oriunde în lume. Tineretul nu mai dorește să se aplece la frica”, a spus Călin Georgescu.

„În dosarul nr. 24185/299/2025/a1.2 (inculpat Georgescu Călin) s-au dispus următoarele: Respinge ca nefondata contestația formulata de contestatorul inculpat. Obliga contestatorul la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitiva”, se arată în decizia magistraților.

