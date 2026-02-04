FOTO. Cum arată celebrul ceas al premierului Ilie Bolojan

La finalul conferinței de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, miercuri, Ilie Bolojan și-a arătat ceasul, după ce în spațiul public s-a vehiculat că valoarea acestuia ar fi de 200.000 de euro, și că nu ar fi menționat în declarația sa de avere, relatează Știripesurse.

Ilie Bolojan le-a arătat jurnaliștilor ceasul pe care îl poartă, la finalul conferinței de presă

În urma criticilor din spațiul public, Ilie Bolojan s-a simțit nevoit să clarifice zvonurile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro. După conferința de presă, premierul României a arătat exact ce tip de ceas poartă și a ținut să sublinieze că vorbim de „un ceas ieftin”. Acesta poartă un ceas marca Timex, iar prețurile acestuia variază între 200 și 700 de lei.

Reacțiile publice legate de ceasul lui Bolojan, care l-au deranjat pe premier

Printre reacțiile critice la adresa premierului se numără și cea a Ancăi Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus, care a susținut, duminică seară, într-o postare pe Facebook, că ceasul purtat de Ilie Bolojan ar avea o valoare de 30.000 de euro.

„Bre nea Ilie, de unde ai ceasul ăsta de multe zeci de mii de euro? Și mai ales de ce nu e în declarația de avere? Văd că la mâna a doua e doar 30k euro! Să nu zica tanti Dogioiu (n.red. purtătoarea de cuvânt a Guvernului) că e de la chinezi că nu te cred! Hai să-i văd pe haștagiștii care au urlat la Grindeanu și la Georgescu”, a scris jurnalista pe Facebook.

