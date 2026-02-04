Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cum arată celebrul ceas al premierului Ilie Bolojan

FOTO. Cum arată celebrul ceas al premierului Ilie Bolojan

04 feb. 2026, 22:59, Actualitate
FOTO. Cum arată celebrul ceas al premierului Ilie Bolojan

La finalul conferinței de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, miercuri, Ilie Bolojan și-a arătat ceasul, după ce în spațiul public s-a vehiculat că  valoarea acestuia ar fi de 200.000 de euro, și că nu ar fi menționat în declarația sa de avere, relatează Știripesurse. 

Ilie Bolojan le-a arătat jurnaliștilor ceasul pe care îl poartă, la finalul conferinței de presă

În urma criticilor din spațiul public, Ilie Bolojan s-a simțit nevoit să clarifice zvonurile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro. După conferința de presă, premierul României a arătat exact ce tip de ceas poartă și a ținut să sublinieze că vorbim de „un ceas ieftin”. Acesta poartă un ceas marca Timex, iar prețurile acestuia variază între 200 și 700 de lei.

Foto: Știri pe surse.

Reacțiile publice legate de ceasul lui Bolojan, care l-au deranjat pe premier

Printre reacțiile critice la adresa premierului se numără și cea a Ancăi Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus, care a susținut, duminică seară, într-o postare pe Facebook, că ceasul purtat de Ilie Bolojan ar avea o valoare de 30.000 de euro.

Bre nea Ilie, de unde ai ceasul ăsta de multe zeci de mii de euro? Și mai ales de ce nu e în declarația de avere? Văd că la mâna a doua e doar 30k euro! Să nu zica tanti Dogioiu (n.red. purtătoarea de cuvânt a Guvernului) că e de la chinezi că nu te cred! Hai să-i văd pe haștagiștii care au urlat la Grindeanu și la Georgescu”, a scris jurnalista pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ion Cristoiu: PSD îi dă șah, dacă nu chiar șah mat, lui Ilie Bolojan

🚨 Premierul ar putea cere vot de încredere în ședința PNL. Bolojan, în ședința de la grup: „Vă cer să nu ne torpilăm” – SURSE

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Călin Georgescu întreabă pentru ce s-a făcut datoria României: „Ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde datorie publică?”
22:34
Călin Georgescu întreabă pentru ce s-a făcut datoria României: „Ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde datorie publică?”
VIDEO Pastila de cunoaștere anti-cancer. România rămâne prima țară din UE la decese provocate de această teribilă maladie și în mileniul trei
22:12
Pastila de cunoaștere anti-cancer. România rămâne prima țară din UE la decese provocate de această teribilă maladie și în mileniul trei
FLASH NEWS Miruță se victimizează după ce AUR a depus moțiune împotriva lui. „O declarație tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context” 
21:57
Miruță se victimizează după ce AUR a depus moțiune împotriva lui. „O declarație tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context” 
NEWS ALERT Călin Georgescu, reacție de ultimă oră la raportul din SUA despre ingerințele UE în alegeri: Singura soluție este întoarcerea la vot / Reluarea alegerilor prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate
21:56
Călin Georgescu, reacție de ultimă oră la raportul din SUA despre ingerințele UE în alegeri: Singura soluție este întoarcerea la vot / Reluarea alegerilor prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate
POLITICĂ PSD acuză: Bolojan este vinovat de indecizie şi tergiversare. „Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni”
21:25
PSD acuză: Bolojan este vinovat de indecizie şi tergiversare. „Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni”
CONTROVERSĂ Premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea Gândul: Cum își propune să reformeze PNL?
20:54
Premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea Gândul: Cum își propune să reformeze PNL?
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Care este cel mai aglomerat loc de vacanță de pe planetă?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Raportul din SUA a fost întocmit de majoritatea din Camera Reprezentanților- Republicani”
23:00
Dan Dungaciu: „Raportul din SUA a fost întocmit de majoritatea din Camera Reprezentanților- Republicani”
EDITORIAL Participarea României la summitul minereurilor critice din SUA: o invitație firească și o narațiune disproporționată
22:06
Participarea României la summitul minereurilor critice din SUA: o invitație firească și o narațiune disproporționată
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Călin Georgescu, prima reacție la raportul american, privind anularea alegerilor din România: ”Mulțumim lui Dumnezeu pentru această rază de nădejde / Este firesc ca autoritățile statului și conducerea ilegitimă să aducă în fața publicului, prin desecretizare, toate documentele”
21:17
Călin Georgescu, prima reacție la raportul american, privind anularea alegerilor din România: ”Mulțumim lui Dumnezeu pentru această rază de nădejde / Este firesc ca autoritățile statului și conducerea ilegitimă să aducă în fața publicului, prin desecretizare, toate documentele”
EVENIMENT Doliu în presa românească și în societatea civică. Ne-a părăsit „veteranul” Victor Kapra
20:48
Doliu în presa românească și în societatea civică. Ne-a părăsit „veteranul” Victor Kapra
AUTO Cum se calculează impozitul auto în 2026. Cât plătesc șoferii 
20:41
Cum se calculează impozitul auto în 2026. Cât plătesc șoferii 

Cele mai noi

Trimite acest link pe