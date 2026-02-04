Dan Dungaciu: „Raportul din SUA a fost întocmit de majoritatea din Camera Reprezentanților- Republicani”

Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 4 februarie 2026, a clarificat natura raportului invocat în dezbateri, subliniind că nu este un document oficial votat, ci un Majority Staff Report emis de comisia cu majoritate republicană din Congresul SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu detaliază mecanisme de cenzură observate în Europa, fără a se concentra exclusiv pe România:

„Raportul ăsta, sigur, ce ni se tot spune de raport, că nu-i asumat, că nu-i votat, să ne înțelegem. În America există instituția Majority Staff Report. Adică, o comisie care are o majoritate, care-i republican în cazul ăsta, scrie un raport. Dacă nu-ți convine, poți să scrii Minority Staff Report, care este raportul scris de minorități, adică de democrații din comisii” , spune Dan Dungaciu

Analistul Dungaciu a mai explicat că democrații pot răspunde cu un Minority Staff Report, dar probabil nu o vor face, deoarece nu susțin cenzura promovată prin astfel de instrumente europene.