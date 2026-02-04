George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”

Raportul Comisiei Juridice din cadrul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA continuă să stârnească reacţii cu privire la maniera în care autorităţile româneşti ar fi ascuns adevăratele motive cu privire la anularea alegerilor prezindenţiale din 2024. Liderul AUR, George Simion, a avut miercuri prima reacţie cu privire la documentul care a ajuns în spaţiul public.

„În România, începând cu data de 06/12/2024 când au fost alegeri anulate sub pretexte false, nu mai trăim într-o democrație” şi-a început, miercuri, declaraţia politică preşedintele AUR, George Simion, cu privire la lipsa de reacţie a autorităţilor din România în urma raportului comisiei americane.

„Au început să apară probele și instituții serioase din lumea liberă, precum comisia juridică din Congresul Statelor Unite, condusă de republicanul Jim Jordan, congresmen, cu care am ținut și noi legătura, cu a cărui echipă ne-am văzut acum 2 săptămâni, când am fost în Statele Unite, a emis un raport care privește și România. Având în vedere toate declarațiile din ultimele luni ale oficialilor din statul român, având în vedere raportul preliminar al comisiei juridice din Congresul Statelor Unite, cerem revenirea la democrație, la votul poporului, alegeri parlamentare anticipate. Îngrijorătoare, de fapt, este atitudinea anti-americană și antidemocratică a actualei coaliții. Toate apelurile, toate cererile venite din partea omologilor din Statele Unite, aliați strategici, au fost neglijate, începând cu solicitarea de retragere a ambasadorului Muraru(n.r Andrei), care continuă să facă partizanat politic și care nu respectă principiile de echidistanță ale fişei postului, continuând cu cenzurarea opoziției. Nu a fost o competiție directă, democratică la care noi am participat”, spune Simion.

Simion mai spune că preşedintele Nicuşor Dan nu ar avea programată, în realitate, nicio vizită oficială în SUA

„Este un semnal de alarmă, la fel cum este un semnal de alarmă faptul că președintele Nicușor Dan nu a răspuns solicitării din partea Statelor Unite ale Americii și solicitării din partea președintelui Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace. Nicușor Dan nu are niciun raport, nu a înmânat nimic șefilor de stat cu care s-a văzut, care se presupune că ar fi citit respectivul raport în avioanele cu care mergeau spre casă. Vrem o discuție sinceră din partea oamenilor care au rămas independenți. Guvernarea actuală nu este primită de administrația Trump. Nu este planificată nicio vizită a lui Nicușor Dan, nicio întâlnire cu Donald Trump. Este ultimul semnal de alarmă și lucrurile nu pot rămâne așa”, mai spune liderul AUR.

Camera Reprezentanților din Congresul SUA, dominată de republicani, acuză UE de cenzurarea „internetului global”, după ce Comisia Europeană a fost acuzată că ar fi influențat alegerile din mai multe state europene, inclusiv din România.

Bruxelles-ul califică afirmațiile drept „complet nefondate” și apără Legea serviciilor digitale ca garant al libertății de exprimare.

