Călin Georgescu scapă de controlul judiciar

Instanța a decis eliminarea măsurii de control judiciar pentru Călin Georgescu.

Călin Georgescu, care a participat ca și candidat la alegerile prezidențiale din 2024, s-a aflat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Antrerior,, Judecătoria Sectorului 1 a hotărât prelungirea acestei măsuri preventive în cauza în care Georgescu este judecat pentru promovarea unor idei, doctrine sau concepții de natură fascistă, legionară, rasistă ori xenofobă.

La data de 17 martie, Georgescu a obținut o nouă amânare a procesului. Prima ședință a durat aproximativ 10 minute, după ce avocatul său a solicitat un nou termen pentru a putea analiza motivarea unei hotărâri anterioare a Tribunalului București.

Apărătorul acestuia a explicat în fața instanței că are nevoie de timp suplimentar pentru a studia motivarea soluției pronunțate de Tribunal. Conform acestuia, doi judecători nu au ajuns la aceeași concluzie, motiv pentru care a intervenit un al treilea magistrat. Avocatul a subliniat că nu a avut încă acces la motivare și că este esențial să o analizeze înainte de citirea actului de sesizare.

De asemenea, el a menționat că, în completul de divergență, unul dintre judecători – vicepreședintele instanței – ar fi susținut admiterea contestației, ceea ce face necesară examinarea argumentelor care au stat la baza deciziei finale.

Procurorul prezent la ședință nu s-a opus solicitării, invocând respectarea dreptului la apărare, iar instanța a admis cererea și a stabilit un nou termen pentru 28 aprilie.

În repetate rânduri, Georgescu a încercat să amâne judecarea cauzei, contestând actele întocmite de Parchetul General.

Trimiterea sa în judecată a avut loc pe 2 iulie, fiind acuzat că a promovat în spațiul public cultul unor persoane responsabile de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, prin cinci acte materiale.

În paralel, Georgescu este judecat și într-un alt dosar, unde este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. În această cauză, procurorii urmează să decidă dacă mențin trimiterea în judecată, cu excluderea anumitor declarații conform hotărârii judecătorilor, sau dacă vor relua ancheta.

Anunțul renunțării la măsura de control judiciar în acest dosar a fost făcut inițial de Anca Alexandrescu pe Facebook.

Știre în curs de actualizare