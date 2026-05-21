Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu, mesaj de Înălțare: „Ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască odihnă veșnică eroilor noștri”

Călin Georgescu, mesaj de Înălțare: „Ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască odihnă veșnică eroilor noștri”

Călin Georgescu, mesaj de Înălțare: „Ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască odihnă veșnică eroilor noștri”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cursul serii de joi, 21 mai 2026, Călin Georgescu a transmis un mesaj cu ocazia Înălțării Domnului. Tot astăzi, este Ziua Eroilor și sunt celebrați Sfinții Constantin și Elena.

Astăzi, 21 mai 2026, cetățenii au celebrat trei sărbători, fiind o coincidență rară în calendar. În această seară, fostul candidat la alegerile prezidențiale a ținut să transmită un mesaj pe contul său de Facebook. Mesajul poate fi perceput precum un omagiu adresat tuturor românilor care și-au sacrificat viața pentru țară, credință și libertate. El îndeamnă la păstrarea vie a memoriei eroilor, exprimă recunoștință pentru jertfa lor și se roagă pentru odihna lor veșnică.

Mesajul lui Călin Georgescu

„Hristos S-a înălțat!

Astăzi cinstim Înălțarea Domnului și pe Sfintii Împărați Constantin și Elena.

Totodată, frumoasa tradiție creștină românească a consacrat Sărbătoarea Înălțării și ca Zi a Eroilor. După jertfă urmează biruința. După Cruce urmează Învierea.

Astăzi ne-am plecat frunțile și inimile în fața eroilor noștri: ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

Lumânările aprinse și florile așezate la mormintele lor sunt o legătură vie între generații și o mărturie că aceasta pomenire le poartă biruința peste veacuri.

Ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască odihnă veșnică eroilor noștri. Iar nouă, celor care datorită lor trăim astăzi liberi, să ne dea tăria de a le cinsti jertfa și de a le urma vitejia.

Adevărat S-a înălțat!”, este mesajul notat de Călin Georgescu pe Facebook.

În urmă cu două săptămâni, fostul candidat la alegerile prezidențiale susținea că numele său a fost folosit în cadrul unor informații generate artificial. Prin postările respective ar fi fost solicitate „donații secrete, sume spectaculoase”. Vezi AICI mai multe detalii.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Limbaj vulgar de la Cotroceni. Ce înjurătură a scris pe Facebook consilierul onorific al lui Nicușor Dan
22:26
Limbaj vulgar de la Cotroceni. Ce înjurătură a scris pe Facebook consilierul onorific al lui Nicușor Dan
FLASH NEWS Disperarea angajaților din ministerul Fondurilor UE. Ce scrisoare au trimis Comisiei Europene
20:46
Disperarea angajaților din ministerul Fondurilor UE. Ce scrisoare au trimis Comisiei Europene
POLITICĂ Bogdan Badea, directorul general interimar Hidroelectrica, se retrage din cursă pentru şefia companiei, invocând presiuni politice
20:13
Bogdan Badea, directorul general interimar Hidroelectrica, se retrage din cursă pentru şefia companiei, invocând presiuni politice
VIDEO Momente cu premierul Ungariei care amintesc de Nicușor Dan. Imaginile au devenit virale
19:00
Momente cu premierul Ungariei care amintesc de Nicușor Dan. Imaginile au devenit virale
APĂRARE Guvernul a publicat lista negociatorilor programului SAFE. De ce conduce șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, grupul de lucru
17:28
Guvernul a publicat lista negociatorilor programului SAFE. De ce conduce șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, grupul de lucru
NEWS ALERT Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să reacționeze și să meargă în Parlament la dezbateri
17:12
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să reacționeze și să meargă în Parlament la dezbateri
Mediafax
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Cancan.ro
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Greșeala fatală a salvatorilor din Maldive. Mărturia bărbatului care a recuperat trupurile italienilor
Click
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Mario Iorgulescu, prima REACȚIE după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos 😲
Ce se întâmplă doctore
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
O „genă a longevității” ar putea proteja creierul de îmbătrânire și demență
FLASH NEWS Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
22:37
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mișcarea lui Bolojan de a se rupe de PSD era genială dacă era executată în 2027. Acum este prea devreme și se va uita totul până la alegeri”
22:30
Ion Cristoiu: „Mișcarea lui Bolojan de a se rupe de PSD era genială dacă era executată în 2027. Acum este prea devreme și se va uita totul până la alegeri”
REACȚIE Nuclearelectrica apără proiectul reactoarelor de la Doicești, după criticile lui Ilie Bolojan
22:15
Nuclearelectrica apără proiectul reactoarelor de la Doicești, după criticile lui Ilie Bolojan
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 22 mai, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 22 mai, de la ora 20.00
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Se pregătește instalarea PSD-ului la putere, iar Nicușor a chemat grupurile pentru a obține majoritate solidă și pro-occidentală”
22:00
Ion Cristoiu: „Se pregătește instalarea PSD-ului la putere, iar Nicușor a chemat grupurile pentru a obține majoritate solidă și pro-occidentală”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a încălcat Constituția. Nu trebuia să cheme la Cotroceni grupurile formate din parlamentari care au plecat din partidele votate de români”
21:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a încălcat Constituția. Nu trebuia să cheme la Cotroceni grupurile formate din parlamentari care au plecat din partidele votate de români”

Cele mai noi

Trimite acest link pe