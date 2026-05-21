Călin Georgescu, mesaj de Înălțare: „Ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască odihnă veșnică eroilor noștri”

În cursul serii de joi, 21 mai 2026, Călin Georgescu a transmis un mesaj cu ocazia Înălțării Domnului. Tot astăzi, este Ziua Eroilor și sunt celebrați Sfinții Constantin și Elena.

Astăzi, 21 mai 2026, cetățenii au celebrat trei sărbători, fiind o coincidență rară în calendar. În această seară, fostul candidat la alegerile prezidențiale a ținut să transmită un mesaj pe contul său de Facebook. Mesajul poate fi perceput precum un omagiu adresat tuturor românilor care și-au sacrificat viața pentru țară, credință și libertate. El îndeamnă la păstrarea vie a memoriei eroilor, exprimă recunoștință pentru jertfa lor și se roagă pentru odihna lor veșnică.

Mesajul lui Călin Georgescu

„Hristos S-a înălțat!

Astăzi cinstim Înălțarea Domnului și pe Sfintii Împărați Constantin și Elena.

Totodată, frumoasa tradiție creștină românească a consacrat Sărbătoarea Înălțării și ca Zi a Eroilor. După jertfă urmează biruința. După Cruce urmează Învierea.

Astăzi ne-am plecat frunțile și inimile în fața eroilor noștri: ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

Lumânările aprinse și florile așezate la mormintele lor sunt o legătură vie între generații și o mărturie că aceasta pomenire le poartă biruința peste veacuri.

Ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască odihnă veșnică eroilor noștri. Iar nouă, celor care datorită lor trăim astăzi liberi, să ne dea tăria de a le cinsti jertfa și de a le urma vitejia.

Adevărat S-a înălțat!”, este mesajul notat de Călin Georgescu pe Facebook.

În urmă cu două săptămâni, fostul candidat la alegerile prezidențiale susținea că numele său a fost folosit în cadrul unor informații generate artificial. Prin postările respective ar fi fost solicitate „donații secrete, sume spectaculoase”. Vezi AICI mai multe detalii.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook