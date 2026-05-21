Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a încălcat Constituția. Nu trebuia să cheme la Cotroceni grupurile formate din parlamentari care au plecat din partidele votate de români”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan a încălcat Constituția când a chemat la Cotroceni și parlamentari neafiliați la consultări. Acesta a început prin a spune că din 1990 încoace există un fenomen când vine vorba ca președintele să desemneze un politician care să facă viitorul Guvern. Jurnalistul afirmă că președintele desemnează candidat dintr-un partid cu majoritate absolută sau dintr-o alianță de partide cu majoritate. Acesta susține că la consultări pot fi chemate doar partidele, nu și parlamentarii neafiliați.

„Nicușor Dan a făcut astăzi o gravă încălcare a Constituției. Din 1990, urmărim cu toții un fenomen, un moment care se numește desemnarea de către președinte a celui care urmează să facă Guvernul. O să răgușesc spunând că desemnarea este a celui care face Guvernul, nu a premierului… Da, deci, după alegeri sau după ce are loc o moțiune de cenzură care a trecut potrivit articolului 103 din constituție… Și o să vedem cum sună articolul… Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urmă consultării partidului care are majoritate absolută. Stai, ce ne spune asta? Ne spune că președintele, când ai majoritate absolută, tu te duci cu propunerea de premier. Nu e ce vrea el. În cazul în care nu e niciun partid care să dețină majoritate absolut… Ori dacă nu, există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Cine a fost astăzi la Cotroceni? Și cum e trecut în programul comunicat al Administrației Prezidențiale? Consultări… Păi nu poți face… Partidele se cheamă la consultări. Bă, nimeni n-a observat în țara asta nenorocită… De ce partidele? Nu sunt chemate grupurile parlamentare, ci partidele. Pentru că partidele care au reprezentare în Parlament… Pentru că s-a întâmplat o nebunie acum. O mare problemă de pe vremea lui Băsescu la desemnarea premierului a fost legenda că Constituția dă voie președintelui să desemneze pe oricine. Nu e adevărat. Sigur, dă voie, în sensul că poate să desemneze și pe ibovnică sau pe nevastă. Problema este că el se duce, desemnatul, și dacă nu reușește să facă majoritate în 10 zile dă înapoi mandatul. Însă Constituția nu dă drepturi fatale, drepturi prea puternice președintelui. Cei care fac Guvernul sunt partidele. S-a plecat de la premisa că președintele, nefiind în vâltoare aia, poate când sunt consultări să zică băi, eu mă gândesc la ăsta… Dar ce s-a întâmplat anul acesta o nebunie. Sunt invitate partidele. De ce? Și o să zic asta până în fața plutonului de execuție. Pentru că în momentul în care au loc alegeri parlamentare, niște tipi sunt pe o listă de partid. Nu sunt individuali, nu sunt uninominal. În momentul în care ești pe listă de partid, partidul te-a tras, partidul te-a făcut pe tine parlamentar. La noi s-a întâmplat un fenomen, după alegerile care au trecut, niște tipi au plecat din POT și din SOS și și-au făcut grupuri parlamentare. Până acum, partidele politice care conduceau, până la urmă, Parlamentul au făcut în așa fel încât să nu se poată constitui aceste grupuri. Deci am un grup POT, dar am și un grup pe la PACE… Gașca între PSD și PNL au lăsat aceste grupuri ca să radă AUR. Președintele României a încălcat grav Constituția. Nu numai că Constituția interzice chemarea grupurilor și neafiliaților. Dar, în felul acesta, el a încurajat ruperea partidelor.”, a explicat jurnalistul.