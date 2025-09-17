Prima pagină » Actualitate » Călinescu îl ironizează pe Liiceanu și îl laudă și el, pentru un spațiu pe Bolojan: „Sunteți cel mai tare”

Călinescu îl ironizează pe Liiceanu și îl laudă și el, pentru un spațiu pe Bolojan: „Sunteți cel mai tare"

Ruxandra Radulescu
17 sept. 2025, 17:03, Actualitate
Călinescu îl ironizează pe Liiceanu și îl laudă și el, pentru un spațiu pe Bolojan:

Florin Călinescu a vorbit, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, despre textul laudativ scris de Gabriel Liiceanu la adresa lui Bolojan, în care filozoful îl compară pe premier cu Moise. 

Florin Călinescu a menționat, referitor la oda laudativă a lui Liiceanu la adresa lui Bolojan, actualul premier și fost edil al Oradei, licitația publică a Bibliotecii Județene din Bihor, pentru închirierea unui spațiu de 160 de mp, în vederea deschiderii unei librării cu o cafenea. În cele din urmă, în locul respectiv a fost deschisă o librărie Humanitas, Liiceanu fiind directorul editurii încă din 1990.

„Cum e viața asta. Pentru 180 de metri sunteți Mesia, Solomon…Domnule Bolojan, sunteți cel mai tare român”, a declarat, cu ironie, Florin Călinescu.

„Domnule Bolojan, dacă dvs. făceați un singur lucru… Îmi dădeați 100 de lei la pensie și plecam acasă…și un spațiu lângă…”

