„Call Before You Dig”. Harta României a evenimentelor cu potențional catastrofal de explozie

Potrivit unei analize preliminare realizate de Asociația Energia Inteligentă pe baza informațiilor publicate de operatorii de distribuție, în perioada ianuarie-decembrie 2024 au fost înregistrate zeci de incidente tehnice generate de lucrări neautorizate sau insuficient coordonate cu operatorii de rețea.

O analiză realizată pe baza datelor publice ale operatorilor de distribuție arată că, în 2024, zeci de incidente au fost provocate de lucrări de excavație neautorizate sau realizate fără informarea prealabilă privind traseul conductelor, în special în zone precum București, Tunari, Corbeanca, Domnești, Sibiu, Cisnădie și Bistrița.

Sub infrastructura urbană circulă zilnic gaze naturale prin rețele subterane care necesită atenție și cunoaștere. Fiecare lucrare de excavație efectuată fără verificarea prealabilă a poziției conductelor poate genera avarii cu potențial de risc major.

„Call Before You Dig”

Asociația Energia Inteligentă susține că aceste incidente ar putea fi reduse semnificativ prin implementarea unui sistem public de tip „Call Before You Dig”, care să permită consultarea amplasamentului conductelor înainte de începerea oricărei lucrări.

În prezent, România nu dispune de o platformă publică unică de informare, deși există date separate la nivelul operatorilor de distribuție. Publicarea și actualizarea periodică a unei hărți digitale naționale ar contribui la creșterea gradului de conștientizare în rândul autorităților locale, dezvoltatorilor și constructorilor și ar putea preveni incidentele care produc atât pierderi economice, cât și riscuri majore pentru siguranța populației.

AEI solicită autorităților centrale și locale să sprijine inițiativa de transparentizare a infrastructurii subterane și anunță că este pregătită să contribuie tehnic la construirea unui astfel de sistem digital, care să devină accesibil public înaintea oricărei lucrări de excavație.

