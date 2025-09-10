Cămin studențesc de lux în Timișoara. Cei mai buni studenți ai Universității de Vest se vor muta acolo

Căminul studențesc nu mai înseamnă camere înghesuite în mobilier vechi. În curând, cei mai buni studenți ai Universității de Vest din Timișoara se vor muta într-o clădire care seamănă, mai degrabă, cu un hotel de patru stele: are spații moderne, băi private, bucătării complet utilate și tehnologii inteligente. Toate fac parte din conceputul căminelor elitelor.

Astfel, la Timișoara, cine învață bine are șansa să trăiască în lux. Notele mari asigură acces în cel mai luxos cămin din România.

Căminul are baie proprie, frigider, mobilă nouă și senzori de prezență, de temperatură și de lumină. Iar de pe terasă, ai orașul la picioare. Dar luxul acesta costă: 150 de euro, ca la hotel, dar nu pe noapte, ci pe lună. Imobilul cu 7 etaje, construit cu 16 milioane de euro, redefinește conceptul de cămin studențesc. Nu mai sunt camere aglomerate, ci locuințe la standarde de hotel. Acesta dispune de 660 de locuri, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Bucătăriile din cămin sunt și ele la fel de moderne.

Clădirea este eficientă energetic, cu iluminat LED și panouri fotovoltaice și solare, concepute ca un cămin verde. La ultimul etaj va fi amenajată o sală de fitness și două săli de lectură. Mai mult, chiar și parcarea arată ca un hotel de lux, subsolul căminului are 50 de locuri supravgheate video, un detaliu la care studenții nici nu visau. Nu departe, Universitatea de Vest ridică cel mai mare cămin din România, o investiție de 230 de milioane de lei cu peste 900 de locuri. Instituția de învățământ superior are aproximativ 16.000 de studenți, potrivit Știrile Observator.

