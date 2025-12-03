Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt. „Spera la o minune”

Moartea Roxanei Moise, fostă concurentă Exatlon și handbalistă, a îndurerat pe toată lumea. Celor apropiați, colegilor nu le vine să creadă că un om atât de plin de viață a murit la doar 39 de ani. Roxana a lăsat în urmă trei copii și un soț devastat de durere.

După ce a renunțat la handbal, Roxana Moise activa ca antrenoare de kangoo jumps din 2005 și, între timp, și-a deschis propria sală de fitness în Râmnicu Vâlcea. A trait intens fiecare zi, până să piardă lupta cu o formă agresivă de cancer. Ceea ce nu se știa însă, a fost că Roxana suferea de mai mulți ani de leucemie, boală care, până la urmă, i-a curmat viața.

„Avea lecucemie și a fost în comă, a stat în spital. Se lupta de peste cinci ani cu boala aceasta, dar nu arăta. Oamenii din jur nu știau că ea este bolnavă. A murit în spital, a avut o tumoare la cap. A stat în comă un timp, era de așteptat să se întâmple asta. Făcea chimioterapie de mai multă vreme și spera la o minune”, a declarat fosta ei colegă pentru CANCAN.RO.

Încă din perioada Exatlon, Roxana ar fi descoperit boala care i-a curmat viața, dar nu dorea să se plângă.

„Era o fată extraordinară, ea ar fi fost bolnavă de atunci din perioada respectivă cu Exatlon, așa spune lumea. Eu nu știam că de atunci, ascundea bine treaba asta”, a mai declarat fosta colegă a handbalistei.

După perioada handbalului, Roxana și-a regăsit drumul în lumea sportului prin Kangoo Jumps, devenind și un instructor apreciat.

„Era antrenor de kangoo jumps și deschisese Fight Academy în Vâlcea, era singura academie din Vâlcea de kangoo jumps și știu că oamenii mergeau la orele ei cu mare drag”, ne-a povestit fosta colegă a Roxanei.

Roxana a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță în vârstă de doar șase ani. Cea mică nu ar ști încă ce s-a întâmplat cu mama ei. Copiii vor rămâne, cel mai probabil, în grija bunicilor și a mătușii lor, sora mai mare a Roxanei. Tot aceștia se vor ocupa de înmormântarea care va avea loc la Vâlcea.

Autorul recomandă:

Roxana Moise, fosta concurentă „Exatlon România”, a murit la 39 de ani. „A lăsat în urmă 3 copii”