Roxana Moise, fosta concurentă „Exatlon România”, a murit la 39 de ani. „A lăsat în urmă 3 copii”

Roxana Moise, cunoscută pentru participarea la emisiunea „Exatlon”, a murit la numai 39 de ani. Trei copii au rămas fără mama, iar cei dragi sunt în stare de șoc, după vestea primită.

Anunțul morții fostei handbaliste a fost făcut pe site-ul Vocea Vâlcii.

Totodată, fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii și o comunitate întreagă care o iubea. Ea a devenit cunoscută și în urma participării în cadrul show-ului ”Exatlon”, de la Kanal D.

„Cu durere în suflet anunțăm trecerea neașteptată a Roxanei Moise, fostă handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și fostă razboinică Exatlon. La doar 39 de ani, a lăsat în urmă trei copii și o comunitate întreagă care o iubea”, se arată pe pagina de Facebook Vocea Vâlcii.

Roxana Moise a fost concurentă notabilă în primul sezon al emisiunii Exatlon România, care a fost difuzat în anul 2018. Ea a făcut parte din echipa Faimoșilor și a fost una dintre prezențele care au marcat competiția.

Tânăra este fostă jucătoare de handbal, din lotul echipei de handbal Oltchim Ramnicu Valcea. După ce a renunțat la handbal, Roxana Moise s-a reorientat către fitness. În 2005, fosta handbalistă a devenit antrenor de kangoo jumps și și-a deschis propria sală de fitness în Râmnicu Vâlcea, dedicată numai femeilor.

sursa foto: Vocea Vâlcii

