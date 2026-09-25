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Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii îl ironizează pe Siegfried Mureșan după „soluția” pentru criza din instanțe: „Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”

Elena Popescu
Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii îl ironizează pe Siegfried Mureșan după „soluția” pentru criza din instanțe: „Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”
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Judecătorul Alin Ene, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), îl ironizează pe premierul desemnat Siegfried Mureșan după explicațiile acestuia privind deficitul de personal din instanțe.

Magistratul contestă ideea că simpla prelungire a carierei judecătorilor și procurorilor ar putea conduce la aproape dublarea numărului celor aflați în sistem și susține că problema trebuie analizată și prin prisma numărului de posturi existente.

Reacția vine după ce Siegfried Mureșan, desemnat premier, a vorbit despre problemele din Justiție și despre termenele lungi din instanțe. Întrebat despre lipsa de personal, Mureșan a indicat pensionarea timpurie a magistraților drept una dintre cauzele situației actuale.

„În primul rând, faptul că magistrații s-au pensionat la 48 de ani… În loc ca ei să muncească 40 de ani, munceau 25”, a declarat premierul desemnat. El a adăugat că, odată cu prelungirea carierei la 40 de ani, România ar putea avea „un număr aproape dublu de magistrați în sistem”.

”Dacă nu ar fi de râs, ar fi de plâns”

În acest context, Alin Ene se întreabă, într-o postare pe pagina sa de Facebook: „Oare dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”

”Premierul desemnat al României a găsit soluția crizei de personal din instanțe: „Când un magistrat va munci 40 de ani, vom avea un număr aproape dublu de magistrați în sistem”. Ce voiam sa întreb: Oare dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor? Ca să știm cum facem. Dacă nu ar fi de râs, ar fi de plâns. Cum ar veni, ai 10 locuri de parcare de microbuz, însă doar 8 microbuze disponibile. Constați că acestea nu mai fac față comenzilor, fiecare fiind nevoit să transporte zilnic de 4 ori mai mulți oameni decât locuri pe scaune. Și atunci apare soluția salvatoare: „Dacă folosim cele 8 microbuze cel puțin 40 de ani, vom avea 20 de microbuze în parcare!””, a scris Alin Ene pe rețelele sociale.

Alin Ene: ”Mai mulți magistrați activi decât posturile existente nu vei avea niciodată”

Magistratul merge mai departe cu analogia și vorbește despre necesitatea unor „alternative”, pe care le compară cu metroul, bicicletele sau trotinetele electrice într-un sistem de transport.

”Numai că, oricât ai ține microbuzele în serviciu, în parcarea cu 10 locuri nu vor încăpea mai mult de 10 microbuze. Dacă vrei 20, trebuie mai întâi să extinzi parcarea. Iar dacă vrei ca oamenii să circule în condiții civilizate, ai putea să le oferi alternative: metrou, biciclete, trotinete electrice. Și din când în când să schimbi microbuzele uzate cu unele mai noi. 

Aceeași logică elementară se aplică și în Justiție. Poți să îi ții pe magistrați în sistem 40, 60 sau 80 de ani. Mai mulți magistrați activi decât posturile existente nu vei avea niciodată. E adevărat că pensiile magistraților au fost dintotdeauna un bun subiect electoral, dar 1 + 1 va fi întotdeauna 2, pentru că aritmetica rămâne aceeași, indiferent de agenda politică”, a încheiat judecătorul.

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