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Putin pune Armenia să aleagă între UE și Uniunea Eurasiatică. Dialog tensionat între liderul de la Kremlin și premierul Erevanului

Putin pune Armenia să aleagă între UE și Uniunea Eurasiatică. Dialog tensionat între liderul de la Kremlin și premierul Erevanului
Vladimir Putin a anunțat la televiziunea de stat că racheta Sarmat va fi gata de „luptă” până la sfârșitul anului / Foto - Mediafax
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Vladimir Putin avertizează Armenia că apropierea de UE este dificil de conciliat cu apartenența la Uniunea Economică Eurasiatică și cere un referendum. Nikol Pașinian refuză însă să vorbească despre o retragere din blocul dominat de Moscova.

Președintele rus i-a transmis premierului Nikol Pașinian că intenția Erevanului de a adera la UE creează probleme pentru menținerea Armeniei în Uniunea Economică Eurasiatică, într-un dialog tensionat care scoate la suprafață ruptura tot mai profundă dintre Moscova și unul dintre aliații săi tradiționali din Caucaz.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Cei doi lideri s-au întâlnit marți în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), găzduit de Kârgâzstan, în Asia Centrală, relatează The Armenian Report.

A fost prima discuție directă dintre Putin și Pașinian după alegerile parlamentare din Armenia, câștigate de partidul premierului armean și interpretate drept o confirmare a orientării tot mai pronunțate a țării către Occident.

În centrul disputei se află ambiția Erevanului de a avansa către Uniunea Europeană în timp ce Armenia continuă să facă parte din Uniunea Economică Eurasiatică, organizație regională dominată economic și politic de Rusia.

Aderarea Armeniei la Uniunea Europeană „creează cu siguranță dificultăți pentru menținerea statutului său în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice”, a declarat Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin i-a cerut din nou Erevanului să organizeze „cât mai curând posibil” un referendum prin care populația să se pronunțe asupra perspectivei aderării la Uniunea Europeană.

Pentru Moscova, problema are consecințe economice directe, deoarece o eventuală integrare a Armeniei în structurile UE ar presupune adoptarea unor reguli comerciale și economice diferite de cele ale Uniunii Economice Eurasiatice.

„Trebuie să ne adaptăm politicile comerciale și economice în funcție de aceste posibile decizii”, a declarat Putin.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Pașinian îl contrazice pe Putin

Premierul armean a susținut că organizarea unui nou referendum nu este necesară, după ce Armenia a adoptat anul trecut o lege prin care și-a declarat oficial intenția de a urma procesul de apropiere și candidatură pentru aderarea la Uniunea Europeană.

În același timp, Pașinian a încercat să evite concluzia că această orientare înseamnă automat ieșirea Armeniei din Uniunea Economică Eurasiatică.

Potrivit liderului de la Erevan, este prematur să se discute despre retragerea țării sale din organizația economică din care face parte alături de Rusia.

Putin i-a răspuns direct, susținând că simpla declanșare oficială a procesului către o altă structură economică are deja implicații asupra actualului statut al Armeniei.

„Adoptarea unei legi care inițiază procedura de aderare la o altă organizație economică echivalează, de fapt, cu anunțarea retragerii din cea actuală”, a declarat Putin.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Armenia se îndepărtează de Rusia și își întoarce privirea spre Occident

Relația dintre Armenia și Rusia are rădăcini istorice profunde. Moscova a exercitat timp de decenii o influență majoră asupra securității, economiei și politicii externe armene.

În ultimii ani, însă, această relație s-a deteriorat puternic.

Sub conducerea lui Nikol Pașinian, Erevanul a început să își consolideze legăturile cu statele occidentale și să pună tot mai des sub semnul întrebării dependența tradițională de Rusia.

Victoria partidului lui Pașinian la alegerile parlamentare din iunie i-a oferit premierului un nou mandat politic pentru continuarea acestei orientări. Ambiția declarată de a apropia Armenia de Uniunea Europeană a răcit suplimentar relațiile cu Kremlinul.

Moscova a răspuns prin măsuri de retorsiune și avertismente privind consecințele economice ale alegerilor făcute de Erevan, în condițiile în care Rusia continuă să fie un partener comercial important pentru Armenia.

Tocmai această dependență face ca alegerea să fie una dificilă. O apropiere accelerată de UE poate aduce Armenia într-un conflict tot mai evident cu regulile și interesele Uniunii Economice Eurasiatice, în timp ce o ruptură economică de Moscova ar putea avea costuri importante pentru Erevan.

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