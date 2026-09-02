Senatorii şi foştii miniştri ai Educaţiei au votat abrogarea amendamentului din „Legea Turcan” pentru dubla examinare a elevilor de liceu

Comisia pentru Învățământ din Senat votează miercuri, 2 septembrie, proiectul de lege care elimină examenul suplimentar de admitere de liceu.

UPDATE Senatorii abrogă examenul paralel şi obligă ministerul să emită o metodologie de concurs cu forma adoptată azi. Abrogarea a fost votată cu unanimitate, precum şi adoptarea raportului de admitere.

După votul Comisiei urmează votul final al Senatului, care va avea loc tot astăzi. Prevederea din Legea învățământului preuniversitar, prin care este introdusă dubla admitere a intrat în vigoare pe 1 septembrie, prima zi a anului școlar 2026-2027.

La discuţii sunt prezenţi şitrei foşti miniştri ai Educaţiei, Mircea Miclea, Daniel Funeriu şi Sorin Cîmpeanu care susţin abrogarea amendamentului dublei examinări pentru elevii care susţin examene în anul şcolar 2026-2027.

De asemenea, şi elevii, părinţii şi susţin abrogarea amendamentului.

Reprezentanul Ministerului Educaţiei a adăugat că „ne luăm angajamentul la minister ă reevaluăm reevaluarea naţională”.

Iniţiatorii amendamentului, printre care şi fostul ministru al Educaţiei liberal Sorin Cîmpeanu, au anunţat retragerea acestuia, prin care se cerea prorogarea pe 4 ani a dublei examinări.

Proiectul de lege inițiat de deputata PNL Raluca Turcan propune amânarea cu 4 ani a introducerii examenului suplimentar de admitere la liceu, astfel încât elevii care au intrat în clasa a VIII-a în anul 2026 să nu fie nevoiți să susțină două examene (Evaluarea Națională plus examenul propriu organizat de unele licee).