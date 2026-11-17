Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a precizat că prețurile la energie ar putea scădea începând din primăvara anului viitor.

Luni seara, într-o emisiune la Digi24, ministrul Energiei a declarat că în România urmează să fie puse în funcțiune și alte capacități de producție și de stocare a energiei, ceea ce va duce la ”o creștere importantă de producție de energie în România”.

Ministrul Energiei susține că anul viitor România ar putea ajunge pe locul al treilea, după Germania și Bulgaria, în ceea ce privește capacitatea de stocare în baterii.

”Există o creștere foarte mare a acestei activități, există foarte mulți investitori care derulează în momentul de față investiții în baterii. Noi prognozam acum o lună și jumătate că vom ajunge undeva la 2.000 de megawați stocare în baterii, probabil că vom depăși acest nivel, iar perspectiva anului viitor este una și mai bună”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Dumitru Chisăliță:”Avem o tendință de reducere a prețurilor”

Toate aceste elemente creează premisele pentru ca, începând din primăvara viitoare, prețurile pe bursă să fie mai mici, ceea ce ar putea avea un efect și asupra facturilor finale, precizează ministrul Energiei.

Dumitru Chisăliță apreciază că 2027 va fi un an mai bun, iar prețurile ar putea scădea. ”În momentul de față, așa cum arată prognozele, da, avem o tendință de reducere a prețurilor începând cu primăvara lui 2027”, a mai spus ministrul.