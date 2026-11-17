Președintele ucrainean Volodimir Zelenki a anunțat că forțele ucrainene au lovit Podul Crimeii și a publicat o înregistrare video cu atacurile. Potrivit liderului de la Kiev, operațiunea a fost pregătită timp de câteva săptămâni, perioadă în care au fost vizate treptat sistemele de apărare antiaeriană, radarele, echipamentele de război electronic și alte obiective de pe traseul către țintă. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Podul Kerci va fi reconstruit, în pofida pagubelor provocate de atacurile ucrainene.

„Operațiune fără precedent”

Volodimir Zelenski a prezentat pe contul său de Telegram numeroase detalii despre atacul asupra podului dintre Crimeea și Rusia. Acesta a dezvăluit că a fost vorba despre o „operațiune fără precedent” cu numeroase etape.

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Zelenski: „Îi reamintim Rusiei că războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început”

Liderul de la Kiev a transmis: „Mulțumim Serviciului de Securitate al Ucrainei, tuturor unităților implicate din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei, ministrului Apărării al Ucrainei, comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și Statului Major General, precum și tuturor producătorilor noștri de armament pentru o operațiune fără precedent, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii noastre.

Astăzi, toată lumea poate vedea consecințele asupra principalului punct de trecere militar de pe teritoriul rus către Crimeea noastră ucraineană. Acesta este rezultatul celei de-a șaptea etape a unei operațiuni desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni, elaborată și coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei împreună cu Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Luptătorii noștri au distrus treptat sistemele de apărare aeriană, radarele, echipamentele de război electronic și alte ținte desemnate pe drumul către obiectivul final. Pentru aceasta, au folosit „Dovbush”, „Vendetta”, „Da Vinci”, „Sichen”, „Mich-2000”, „Ruta”, „Palianitsia”, „An-197”, „FP-1”, „FP-5 Flamingo” și „R-360 Neptune”.

Astăzi, în momentul decisiv, dronele „Palianitsia” au avut o performanță excepțională, lovind tronsonul rutier al podului, în timp ce rachetele „Neptune”, dronele „Ruta” și dronele FP-5 au lovit tronsonul feroviar.

Folosind sistemul „Flamingo”, luptătorii noștri au efectuat o lovitură ghidată cu precizie – iar legătura de comunicații a funcționat impecabil până în ultimele secunde.

Am propus în repetate rânduri Rusiei măsuri de dezamorsare a conflictului – și fiecare propunere a fost întâmpinată cu un refuz categoric. Rusia lovește zilnic infrastructura noastră, inclusiv podurile din Zaporijia, Dnipro, Kiev și regiunea Odesa. Ne refacem infrastructura. Dar îi reamintim, de asemenea, Rusiei că războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început. Capacitățile defensive ale Ucrainei sunt puternice și vor rămâne așa, iar noi nu vom lăsa niciodată fără răspuns teroarea îndreptată împotriva orașelor și poporului nostru.

Le mulțumesc adevăraților luptători din Serviciul de Securitate al Ucrainei, tuturor Forțelor noastre de Apărare, agențiilor noastre de informații și FIECĂRUI producător de arme utilizate eficient pentru a apăra Ucraina, ucrainenii și interesele noastre naționale. Glorie Ucrainei”.

Kremlinul anunță că podul va fi reconstruit

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Podul Kerci va fi reconstruit, în pofida pagubelor provocate de atacurile ucrainene.

Oficialul rus a adăugat că infrastructura va fi refăcută și că va fi „chiar mai bună decât înainte”, transmite publicația rusă „Izvestia”.

Anterior, autoritățile ruse au anunțat suspendarea traficului rutier și feroviar pe Podul Crimeii în urma unui atac cu drone, iar specialiștii au început evaluarea pagubelor.