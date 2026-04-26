O invitată la cina lui Trump unde a avut loc atacul armat a profitat de moment ca să fure o şampanie
Jurnalistă surprinsă „arestând” două sticle de șampanie în timpul haosului de la Casa Albă / Sursa FOTO: screenshot video

În timpul haosului de la Cina Corespondenților, unde s-au tras focuri de armă la doar 50 de metri de președintele Donald Trump, imagini devenite virale au arătat lumii ce este mai important. Când democrația este atacată, băutura vine pe primul loc și trebuie „securizată” înainte de orice… și, mai ales, oricine!

Cel puțin, asta se înțelege din gestul unor jurnaliști prinși „arestând” două sticle de șampanie.

Jurnaliștii, preocupați să mănânce și să bea, înainte de toate

Comportamentul celor mai de seamă reprezentanți ai presei – îi putem numi astfel fiindcă nu orice jurnalist prinde un loc la prestigiosul eveniment Cina Corespondenților – a stârnit critici ample în mediul online.

Unii l-au numit „lipsit de sensibilitate”, în contextul celor întâmplate. Alții i-au spus, mai direct, „furt”.

Seara care trebuia să celebreze jurnalismul a luat o turnură neașteptată. Scene teribile s-au petrecut la numai 50 de metri de președintele Donald Trumo. Un bărbat înarmat a tras cu arma, în schimbul de focuri fiind rănit un agent al Secret Service.

La Cina Corespondenților erau prezenți Trump, Prima Doamnă, vicepreședintele JD Vance și membri ai Congresului SUA. Trupele de securitate au intervenit rapid, reținându-l viu pe atacator. În același timp, cei mai importanți oameni din SUA au fost protejați, fiind evacuați rapid de la eveniment.

Câteva scene petrecute au arătat lumii imagini care nu trebuiau să apară vreodată: jurnaliști cunoscuți continuau să mănânce când în jurul lor era haos și se auzeau împușcăturile. Mulți politicieni s-au panicat și încercau să își găsească un loc sigur, dar oamenii presei stăteau nestingheriți la mese, savurându-și felurile de mâncare.

Mai multe videoclipuri devenite virale arată o femeie luând de pe masă două sticle de șampanie, asta în timp ce panica se instala la Cina Corespondenților.

De asemenea, câțiva renumiți influenceri au fost surprinși făcându-și selfie-uri chiar în mijlocul confuziei generale.

Reacții dure în mediul online, nu și de la Casa Albă

Firesc, imaginile publicate pe social media au declanșat o dezbatere aprinsă în online. Mulți au catalogat comportamentul jurnaliștilor drept „nepotrivit” și „profund inadecvat”, având în vedere gravitatea incidentului.

„Oamenii încercau să se adăpostească, iar alții se comportau ca și cum evenimentul nu fusese perturbat de nimic”, a scris cineva pe X. Un alt comentariu ironic menționa: „Când democrația este atacată, asigură mai întâi băutura premium!”.

Reprezentanții presei s-au apărat în fața criticilor afirmând că mulți dintre cei aflați în sală nu au conștientizat imediat amploarea pericolului. În plus, cum staff-ul administrației prezidențiale nu a ordonat inițial evacuarea completă, s-ar fi creat o incertitudine în rândul invitaților. Și, din acest motiv, „unii ziariști au continuat să bea și să mănânce”, după cum a remarcat cineva.

Casa Albă nu a comentat în niciun fel comportamentul jurnaliștilor. Până la această oră, nu s-a emis niciun punct de vedere cu privire la imaginile devenite virale. Și, foarte probabil, nici nu se va emite… căci filmările „vorbesc” de la sine.

Un nou atentat la adresa lui Trump?

Un grav incident de securitate s-a petrecut la Casa Albă, cu prilejul Cinei Corespondenților. La numai 50 de metri de președintele Trump, care participa la tradiționalul eveniment, au fost trase mai multe focuri de armă. Liderul american a scăpat teafăr, agenții Secret Service intervenind de urgență pentru a-l evacua.

Atacatorul a fost prins. El este Cole Thomas Allen, un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Torrance, suburbie a metropolei Los Angeles, statul California.

Șeful interimar al Poliției din Washington DC, Jeffery Carroll, a declarat presei că atacatorul avea asupra lui mai multe arme„Deținea o pușcă, un pistol și câteva cuțite. În timp ce fugea, agenții Secret Service l-au prins. A tras asupra lor, înainte să fie pus la pământ”, a spus Carroll.

Un profil LinkedIn care corespunde numelui și fotografiei sale îl descria pe Allen ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru teste și meditații. În decembrie 2024 chiar a fost desemnat „profesorul lunii”. Conform aceluiași cont, a absolvit Institutul de Tehnologie din California, în 2017, cu licență în Inginerie mecanică. Are și o diplomă de master în Informatică, la Universitatea de Stat din California.

Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cod Roșu la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service

Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei pare ca a recreat scena atacului, doar pentru a-și face un selfie. Sta pe jos, în timp ce toți ceilalți invitați stau pe scaune

Trump, primele declarații după atacul armat: „Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran”

Citește și

AUTO Ministerul Mediului pregătește reguli noi pentru importul de mașini second-hand. Ce se întâmplă cu Programul Rabla
Ministerul Mediului pregătește reguli noi pentru importul de mașini second-hand. Ce se întâmplă cu Programul Rabla
REACȚIE Oana Ţoiu condamnă atacul de la dineul la care se afla Donald Trump: „Violența nu are ce căuta în politică”
Oana Ţoiu condamnă atacul de la dineul la care se afla Donald Trump: „Violența nu are ce căuta în politică”
ACTUALITATE La Sinaia s-ar putea schia și de 1 Mai. Pârtiile rămân deocamdată deschise la cota 2000
La Sinaia s-ar putea schia și de 1 Mai. Pârtiile rămân deocamdată deschise la cota 2000
SPORT România, în semifinalele Campionatului Mondial Școlar U18 la handbal. LPS Brașov, de neoprit la turneul din Macedonia
România, în semifinalele Campionatului Mondial Școlar U18 la handbal. LPS Brașov, de neoprit la turneul din Macedonia
FLASH NEWS Intervenție de urgență în Piatra Craiului: o femeie rănită a fost evacuată cu elicopterul POA Brașov
Intervenție de urgență în Piatra Craiului: o femeie rănită a fost evacuată cu elicopterul POA Brașov
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Un studiu a analizat în premieră ce efecte are cafeaua asupra axei intestin-creier

