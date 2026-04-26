Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei pare ca a recreat scena atacului, doar pentru a-și face un selfie. Sta pe jos, în timp ce toți ceilalți invitați stau pe scaune

Un moment controversat a avut loc în sala unde s-a petrecut atacul asupra președintelui american, Donald Trump. Ambasadoarea Ucrainei, pe nume Olha Stefanishyna, pare să fi recreat scena atacului, numai pentru a-și face un selfie. Ea sta pe jos, sub masă, în timp ce toți ceilalți invitația stăteau pe scaune, așezați la masă.

În imagini, se poate vedea că stătea relaxată în fața camerei, pentru a poza cât mai bine. Mai multe persoane sunt văzute că stau la masă sau în picioare, ba chiar alte imagini surprinse arată persoane care manâncă desert. Imaginile sunt surprinse imediat după anihilarea atacatotorului, care a apucat sa tragă cateva focuri de armă și chiar să rănească un agent din Secret Service.

După ce pare că s-au linistit apele, ambasadoarea a ținut să își facă un selfie prin care să recreeze momentul atacului, iar în fotografia pe care postat-o chiar ea pe Facebook se vede cum stă practic ascunsă după o masă, ca și cum s-ar feri de atac, numai că celelalte persoane din jurul ei stau, fie în picioare, fie liniștite la mese.

Ea a postat și pe rețelele sociale următorul mesaj și a adăugat niște imagini.

„Atentat de asasinare a președintelui Trump. El și Prima Doamnă sunt bine. Noroc pe cei care erau lângă ucraineni. Trăgătorul a fost rănit când a încercat să intre în sală”.

Atac asupra lui Donald Trump, la Casa Albă

Amintim că, sâmbătă seara, un atac a avut loc la Casa Albă, asupra președintelui Donald Trump, care participa la evenimentul traditional, Cina Corespondenților. Acolo, au fost trase mai multe focuri de armă. Donald Trump nu a fost rănit, agenții Secret Service intervenind de urgență pentru a-l evacua.

Atacatorul are 31 de ani, provine din California și se numește Cole Thomas Allen.

Șeful interimar al Poliției din Washington DC, Jeffery Carroll, a declarat presei că acesta avea asupra lui mai multe arme. „Deținea o pușcă, un pistol și câteva cuțite. În timp ce fugea, agenții Secret Service l-au prins. A tras asupra lor, înainte să fie pus la pământ”, a spus Carroll.

Suspectul a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Donald Trump l-a descris pe atacator ca fiind „un lup” singuratic și a adăugat că își va petrece restul vieții în închisoare.

„Impresia mea e că un lup singuratic, sunt oameni nebuni, își va petrece restul vieții în închisoare, este al doilea attentat, după cum știți, pentru că dacă le dai drumul, probabil va încerca cu altcineva. Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran, vom continua să ne facem treaba”, a spus Donald Trump la conferința de presă.

