Când este bine să spui rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla. Cum te poate ajuta cea mai importantă sfântă din Moldova

Rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla este una dintre cele mai profunde și mai încărcate rugăciuni din tradiția ortodoxă. Nu este doar o evocare a unei vieți sfinte, ci o mărturisire a idealului creștin la nevoinței, al smereniei și al iubirii totale față de Hristos.

Ce semnificație are rugăciunea către Sfânta Teodora

Rugăciunea către Sfânta Teodora de la Sihla este o Rugăciune simplă, însă prin aceasta credinciosul poate să se simtă mai aproape de Dumnezeu, ba mai mult, îl poate ajuta să își recapete liniștea, mai ales atunci când trece printr-o perioadă mai grea a vieții.

„O, Prea Cuvioasă Maică Teodora, care din copilărie pe Hristos L-ai iubit și pentru dragostea Lui în toată viața ta te-ai nevoit; multe nevoințe și ispite ai suferit și în viața cea pustnicească, cu darul lui Dumnezeu, ai sporit. Cu mulțimea înfrânării și a lacrimilor celor duhovnicești, sufletul tău l-ai luminat și în singurătatea pustiei, cu isprăvile faptelor tale celor bune, ai strălucit. Pustia Sihlei cu viața ta o ai sfințit și pildă sihaștrilor te-ai făcut. Iar Prea Bunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfințenia vieții tale a descoperit-o și ca pe o comoară ascunsă lumii te-a arătat.

De aceea, și noi, nevrednicii, cu evlavie și cu credință, cerem sfintele tale Rugăciuni și te chemăm: roagă-te Prea Înduratului nostru Mântuitor, ca și noi, păcătoșii, în vremea vieții noastre și în vremea sfârșitului nostru să dobândim mila și mântuirea Lui, spre a slăvi și a ne închina în veacul de acum și în cel viitor Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!”

Viața Sfintei Teodora

Sfânta Teodora de la Sihla a trăit, potrivit tradiției, în secolul al XVII-lea, într-o perioadă marcată de frământări sociale și de încercări grele pentru ținuturile Moldovei. S-a născut într-o familie creștină evlavioasă, în zona Neamțului, și a fost căsătorită de tânără.

După moartea soțului ei, a ales calea monahală, iar mai târziu, dorind o viață de desăvârșită dăruire lui Dumnezeu, s-a retras în pustia Sihlei. Acolo a dus o existență aspră, departe de lume, în post, Rugăciune și lacrimi, luminându-și sufletul prin nevoință și răbdare. Viața ei a rămas ascunsă multă vreme, asemenea unei comori tăinuite, până când Dumnezeu a rânduit ca sfințenia ei să fie descoperită și cunoscută.

