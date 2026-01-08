Prima pagină » Actualitate » Când este bine să spui rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla. Cum te poate ajuta cea mai importantă sfântă din Moldova

08 ian. 2026, 14:12
Rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla este una dintre cele mai profunde și mai încărcate rugăciuni din tradiția ortodoxă. Nu este doar o evocare a unei vieți sfinte, ci o mărturisire a idealului creștin la nevoinței, al smereniei și al iubirii totale față de Hristos.

Ce semnificație are rugăciunea către Sfânta Teodora

Rugăciunea către Sfânta Teodora de la Sihla este o Rugăciune simplă, însă prin aceasta credinciosul poate să se simtă mai aproape de Dumnezeu, ba mai mult, îl poate ajuta să își recapete liniștea, mai ales atunci când trece printr-o perioadă mai grea a vieții.

„O, Prea Cuvioasă Maică Teodora, care din copilărie pe Hristos L-ai iubit și pentru dragostea Lui în toată viața ta te-ai nevoit; multe nevoințe și ispite ai suferit și în viața cea pustnicească, cu darul lui Dumnezeu, ai sporit. Cu mulțimea înfrânării și a lacrimilor celor duhovnicești, sufletul tău l-ai luminat și în singurătatea pustiei, cu isprăvile faptelor tale celor bune, ai strălucit. Pustia Sihlei cu viața ta o ai sfințit și pildă sihaștrilor te-ai făcut. Iar Prea Bunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfințenia vieții tale a descoperit-o și ca pe o comoară ascunsă lumii te-a arătat.
De aceea, și noi, nevrednicii, cu evlavie și cu credință, cerem sfintele tale Rugăciuni și te chemăm: roagă-te Prea Înduratului nostru Mântuitor, ca și noi, păcătoșii, în vremea vieții noastre și în vremea sfârșitului nostru să dobândim mila și mântuirea Lui, spre a slăvi și a ne închina în veacul de acum și în cel viitor Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!”

Viața Sfintei Teodora

Sfânta Teodora de la Sihla a trăit, potrivit tradiției, în secolul al XVII-lea, într-o perioadă marcată de frământări sociale și de încercări grele pentru ținuturile Moldovei. S-a născut într-o familie creștină evlavioasă, în zona Neamțului, și a fost căsătorită de tânără.

După moartea soțului ei, a ales calea monahală, iar mai târziu, dorind o viață de desăvârșită dăruire lui Dumnezeu, s-a retras în pustia Sihlei. Acolo a dus o existență aspră, departe de lume, în post, Rugăciune și lacrimi, luminându-și sufletul prin nevoință și răbdare. Viața ei a rămas ascunsă multă vreme, asemenea unei comori tăinuite, până când Dumnezeu a rânduit ca sfințenia ei să fie descoperită și cunoscută.

