Când faci duș: dimineața sau seara? Ce spune un dermatolog despre modul în care te speli

Te-ai întrebat vreodată care ar fi momentul potrivit al zilei în care să faci duș? Medicul dermatolog Sarah Bechstein a vorbit despre importanța acestei rutine, dar și despre modul în care ar fi indicat ca o persoană să se spele. Vezi mai jos, în articol, despre ce este vorba.

Medicul dermatolog Sarah Bechstein a vorbit despre importanța efectuării unui duș zilnic. Momentul ideal al zilei, însă, depinde și de rutina zilnică pe care fiecare persoană o urmează. De pildă, în cazul persoanelor care transpiră mult noaptea, ar fi indicat ca dușul să fie efectuat dimineața.

În ce moment al zilei ar fi indicat să faci duș?

De altfel, medicul dermatolog recomandă, pentru majoritatea oamenilor, să se efectueze dușul seara.

„Dușul de dimineață este recomandat celor care transpiră mult noaptea, pentru a preveni înfundarea porilor. Peste zi se acumulează praf, murdărie și polen pe piele. Cine nu le îndepărtează temeinic înainte de culcare riscă un somn agitat”, spune medicul dermatolog, arată Bild.de.

Totodată, medicul dermatolog susține că ar fi indicat, pe timpul verii, să fie efectuate câte 2 dușuri pe zi. Pe de altă parte, iarna, dușurile frecvente ar putea să devină o „povară” pentru piele, susține dermatologul. Vara, ar fi indicat să se folosească o loțiune ușoară pentru piele, pentru a se absorbi rapid, după efectuarea dușului.

„Iarna este suficient să faci duș o dată pe zi sau chiar o dată la două zile, dacă nu a avut loc niciun efort fizic”, a spus ea.

Desigur, persoanele care au o piele foarte sensibilă sau suferă de anumite afecțiuni trebuie să aibă o atenție deosebită.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ