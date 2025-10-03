Prima pagină » Actualitate » Când faci duș: dimineața sau seara? Ce spune un dermatolog despre modul în care te speli

Când faci duș: dimineața sau seara? Ce spune un dermatolog despre modul în care te speli

03 oct. 2025, 10:36, Actualitate
Când faci duș: dimineața sau seara? Ce spune un dermatolog despre modul în care te speli
Un dermatolog din Germania spune în ce moment al zilei este bine să faci duș / foto: Shutterstock

Te-ai întrebat vreodată care ar fi momentul potrivit al zilei în care să faci duș? Medicul dermatolog Sarah Bechstein a vorbit despre importanța acestei rutine, dar și despre modul în care ar fi indicat ca o persoană să se spele. Vezi mai jos, în articol, despre ce este vorba.

Medicul dermatolog Sarah Bechstein a vorbit despre importanța efectuării unui duș zilnic. Momentul ideal al zilei, însă, depinde și de rutina zilnică pe care fiecare persoană o urmează. De pildă, în cazul persoanelor care transpiră mult noaptea, ar fi indicat ca dușul să fie efectuat dimineața.

În ce moment al zilei ar fi indicat să faci duș?

De altfel, medicul dermatolog recomandă, pentru majoritatea oamenilor, să se efectueze dușul seara.

„Dușul de dimineață este recomandat celor care transpiră mult noaptea, pentru a preveni înfundarea porilor. Peste zi se acumulează praf, murdărie și polen pe piele. Cine nu le îndepărtează temeinic înainte de culcare riscă un somn agitat”, spune medicul dermatolog, arată Bild.de.

Totodată, medicul dermatolog susține că ar fi indicat, pe timpul verii, să fie efectuate câte 2 dușuri pe zi. Pe de altă parte, iarna, dușurile frecvente ar putea să devină o „povară” pentru piele, susține dermatologul. Vara, ar fi indicat să se folosească o loțiune ușoară pentru piele, pentru a se absorbi rapid, după efectuarea dușului.

„Iarna este suficient să faci duș o dată pe zi sau chiar o dată la două zile, dacă nu a avut loc niciun efort fizic”, a spus ea.

Desigur, persoanele care au o piele foarte sensibilă sau suferă de anumite afecțiuni trebuie să aibă o atenție deosebită.

Autorul recomandă:

Cum să reduci factura la energie electrică. Ce trebuie să faci dacă ai centrală de apartament

Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor

Care este cel mai bun antibiotic natural: întărește imunitatea și ține virozele la distanță. „Se ia în doze recomandate”

Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

ACTUALITATE Românii racordați la sistemul centralizat de termoficare mai au de așteptat până când vor primi CĂLDURĂ. Anunțul făcut de autorități
11:19
Românii racordați la sistemul centralizat de termoficare mai au de așteptat până când vor primi CĂLDURĂ. Anunțul făcut de autorități
ACTUALITATE ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu
11:15
ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu
IMOBILIARE Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală
10:56
Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală
POLITICĂ Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile”
10:55
Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile”
ACTUALITATE Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic BLOCAT pe Valea Oltului
10:54
Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic BLOCAT pe Valea Oltului
FOTO Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte
10:44
Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte
Mediafax
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
O prezentatoare TV și vedetă pe TikTok a murit la 21 de ani, în urma unei crize de epilepsie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce sunt sancționați șoferii care circulă cu 49 km/h în localitate. Amendă, puncte de penalizare, chiar și permis suspendat
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Rusia a vrut să provoace un atentat de proporții la meciul României folosind un curier recrutat prin Telegram
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Cristian Botgros, confesiuni emoționante despre mama sa! Nimeni nu știa cât de mult o prețuiește tânărul pe Adriana Ochișanu: „Îi admir talentul și sufletul”. Chiar dacă au fost despărțiți o lungă perioadă, legătura lor a rămas la fel de profundă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce brânza elvețiană are găuri?