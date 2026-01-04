Prima pagină » Actualitate » Când începe postul Bobotezei, ce este Agheasma Mare și ce puteri are

Când începe postul Bobotezei, ce este Agheasma Mare și ce puteri are

04 ian. 2026, 15:44, Actualitate
Când începe postul Bobotezei, ce este Agheasma Mare și ce puteri are

Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători creștine de la începutul anului. Este prăznuită pe 6 ianuarie și este precedată de  Ajunul Bobotezei, o zi cu semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși.

În perioada aceasta, creștinii își îndreaptă atenția către post, Agheasma Mare și numeroase tradiții și superstiții transmise din generație în generație.

Când începe Postul Bobotezei

Acest post este unul dintre cele mai scurte din calendarul ortodox. El are loc într-o singură zi, pe 5 ianuarie, în Ajunul Bobotezei, și este cunoscut drept post negru, în special în rândul credincioșilor care respectă cu strictețe tradiția.

Postul negru înseamnă abținerea totală de la mâncare și băutură până la sfințirea apei. Potrivit tradiției, postul are rol de curățare trupească și sufletească, pregătind credincioșii pentru primirea Agheasmei Mari și pentru sărbătoarea Epifaniei. Este unul dintre puținele mari praznice înaintea cărora se ține post doar o sigură zi.

Ce este Boboteaza

Boboteaza, numită și Epifanie sau Teofanie, marchează Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordan, săvârșit de Sfântul Ioan Botezătorul. Sărbătoarea de pe 6 ianuarie simbolizează arătarea Sfintei Treimi: Fiul care Se botează, Duhul Sfânt care Se pogoară sub chip de porumbel și glasul Tatălui din cer.

Pentru creștinii ortodocși, Boboteaza este una dintre cele mai mari sărbători ale anului bisericesc. În tradiția occidentală, aceeași zi este asociată cu vizita magilor la nașterea lui Iisus.

Ce este Agheasma Mare

Agheasma Mare este legată exclusiv de Bobotează și amintește de botezul lui Iisus în Iordan. Apa sfințită printr-o rugăciune specială, cu o dublă invocare întreită a Duhului Sfânt, iar preotul afundă de trei ori crucea și busuiocul în apă, rostind: „În Iordan botezându-Te Tu, Doamne…”.

Boboteaza vine la pachet cu numeroase superstiții păstrate mai ales în mediul rural. Se spune că dacă vremea este frumoasă de Bobotează, anul va fi bogat, iar dacă bate crivățul, recoltele vor fi bune. Cine se spală cu apă rece în ziua Bobotezei va fi sănătos tot anul. Se mai spune că în Ajunul Bobotezei nu este bine să arunci gunoiul din casă, pentru a nu „arunca norocul”.

În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, fetele nemăritate pun busuioc sub pernă, crezând că astfel își vor visa ursitul. Tradiția spune că, pentru ca visul să fie adevărat, fetele trebuie să țină post în Ajunul Bobotezei și să se roage.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cine era tânărul român care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei
16:37
Cine era tânărul român care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei
FLASH NEWS În Argeş, să faci ce zice drumarul, nu ce face. Regia de Drumuri are curtea plină de gropi şi noroi, iar la intrare nu e făcută pârtie
15:39
În Argeş, să faci ce zice drumarul, nu ce face. Regia de Drumuri are curtea plină de gropi şi noroi, iar la intrare nu e făcută pârtie
REACȚIE Oana Țoiu, mesaj pentru familia tânărului român care a murit în tragedia din Crans-Montana: „​Mult prea repede a fost luat de lângă ei”
15:29
Oana Țoiu, mesaj pentru familia tânărului român care a murit în tragedia din Crans-Montana: „​Mult prea repede a fost luat de lângă ei”
FLASH NEWS Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile”
15:18
Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile”
AFACERI Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari
15:16
Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari
JUSTIȚIE O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale
15:02
O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Click
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare
SPORT 28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”
16:12
28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”
BANI O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi”
16:11
O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi”
PROTEST Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Guvernului Bolojan: ”Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți”
16:04
Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Guvernului Bolojan: ”Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți”
RELIGIE Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă:”Nu trebuie să întârziem în a porni pe căile dreptății și păcii”
15:40
Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă:”Nu trebuie să întârziem în a porni pe căile dreptății și păcii”
LIVE 🚨 Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Americanii vor un Guvern de tranziție în Caracas. Rubio: SUA nu sunt în război cu Venezuela
15:26
🚨 Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Americanii vor un Guvern de tranziție în Caracas. Rubio: SUA nu sunt în război cu Venezuela
CONTROVERSĂ Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac
15:03
Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac

Cele mai noi