Când începe postul Bobotezei, ce este Agheasma Mare și ce puteri are

Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători creștine de la începutul anului. Este prăznuită pe 6 ianuarie și este precedată de Ajunul Bobotezei, o zi cu semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși.

În perioada aceasta, creștinii își îndreaptă atenția către post, Agheasma Mare și numeroase tradiții și superstiții transmise din generație în generație.

Când începe Postul Bobotezei

Acest post este unul dintre cele mai scurte din calendarul ortodox. El are loc într-o singură zi, pe 5 ianuarie, în Ajunul Bobotezei, și este cunoscut drept post negru, în special în rândul credincioșilor care respectă cu strictețe tradiția.

Postul negru înseamnă abținerea totală de la mâncare și băutură până la sfințirea apei. Potrivit tradiției, postul are rol de curățare trupească și sufletească, pregătind credincioșii pentru primirea Agheasmei Mari și pentru sărbătoarea Epifaniei. Este unul dintre puținele mari praznice înaintea cărora se ține post doar o sigură zi.

Ce este Boboteaza

Boboteaza, numită și Epifanie sau Teofanie, marchează Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordan, săvârșit de Sfântul Ioan Botezătorul. Sărbătoarea de pe 6 ianuarie simbolizează arătarea Sfintei Treimi: Fiul care Se botează, Duhul Sfânt care Se pogoară sub chip de porumbel și glasul Tatălui din cer.

Pentru creștinii ortodocși, Boboteaza este una dintre cele mai mari sărbători ale anului bisericesc. În tradiția occidentală, aceeași zi este asociată cu vizita magilor la nașterea lui Iisus.

Ce este Agheasma Mare

Agheasma Mare este legată exclusiv de Bobotează și amintește de botezul lui Iisus în Iordan. Apa sfințită printr-o rugăciune specială, cu o dublă invocare întreită a Duhului Sfânt, iar preotul afundă de trei ori crucea și busuiocul în apă, rostind: „În Iordan botezându-Te Tu, Doamne…”.

Boboteaza vine la pachet cu numeroase superstiții păstrate mai ales în mediul rural. Se spune că dacă vremea este frumoasă de Bobotează, anul va fi bogat, iar dacă bate crivățul, recoltele vor fi bune. Cine se spală cu apă rece în ziua Bobotezei va fi sănătos tot anul. Se mai spune că în Ajunul Bobotezei nu este bine să arunci gunoiul din casă, pentru a nu „arunca norocul”.

În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, fetele nemăritate pun busuioc sub pernă, crezând că astfel își vor visa ursitul. Tradiția spune că, pentru ca visul să fie adevărat, fetele trebuie să țină post în Ajunul Bobotezei și să se roage.

