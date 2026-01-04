Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan petrece Boboteaza cu Emmanuel Macron. Preşedintele merge marţi la Paris

Nicuşor Dan petrece Boboteaza cu Emmanuel Macron. Preşedintele merge marţi la Paris

Luiza Dobrescu
04 ian. 2026, 11:04, Actualitate
Nicuşor Dan petrece Boboteaza cu Emmanuel Macron. Preşedintele merge marţi la Paris

O nouă întâlnire a „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) va avea loc săptămâna viitoare la Paris. Nicuşor Dan este unul dintre şefii de stat care va lua parte la eveniment.

Evenimentul reuneşte peste 30 de şefi de stat şi de guvern şi va avea loc la Palatul Élysée – Paris, Republica Franceză, de la ora 15.45.

Precedenta întâlnire, care a avut loc pe 25 noiembrie 2025, în format online, a fost prezidată de preşdintele Franţei, Emmanuel Macron, şi de premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

Coaliţia de Voină reprezintă coaliția țărilor care vor să ajute Ucraina, una din principalele prevederi ale unui plan european care să ducă spre o pace stabilă în Ucraina.

Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”

Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”

