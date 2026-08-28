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Când începe școala. Calendarul complet pentru anul școlar 2026-2027: module, vacanțe și examene

Elena Popescu
Când începe școala. Calendarul complet pentru anul școlar 2026-2027: module, vacanțe și examene
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Cursurile din anul școlar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie 2026, și se încheie, pentru cei mai mulți elevi, vineri, 18 iunie 2027. Cei din clasele terminale vor intra însă mai devreme în vacanța de vară, pentru a se putea pregăti și pentru examenele naționale.

Noul an școlar va fi împărțit în cinci module de învățare, între care sunt programate perioadele de vacanță.

Când începe școala în 2026

Prima zi de cursuri pentru majoritatea elevilor este luni, 7 septembrie 2026. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală va fi vineri, 18 iunie 2027. Există însă excepții pentru elevii din clasele terminale și pentru cei din învățământul tehnologic și profesional.

Calendarul modulelor de învățare 2026-2027

Modulul 1  –  7 septembrie – 23 octombrie 2026
Modulul 2 – 2 noiembrie – 22 decembrie 2026
Modulul 3  – 11 ianuarie – 12/19/26 februarie 2027*
Modulul 4 – 22 februarie/1 martie/8 martie – 23 aprilie 2027*
Modulul 5 – 5 mai – 18 iunie 2027

Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027

Elevii vor avea cinci perioade de vacanță pe parcursul anului școlar. Cea mai mare diferență față de celelalte vacanțe este înregistrată în luna februarie, când fiecare județ își stabilește perioada liberă.

Vacanța de toamnă – 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Prima vacanță a anului școlar vine după aproximativ șapte săptămâni de cursuri. Elevii se întorc în bănci luni, 2 noiembrie 2026.

Vacanța de iarnă – 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Elevii intră în vacanță miercuri, 23 decembrie, iar cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța de schi. Vacanța din februarie este stabilită diferit de la un județ la altul. Inspectoratele școlare pot alege una dintre următoarele perioade:

15 – 21 februarie 2027
22 – 28 februarie 2027
1 – 7 martie 2027

Perioada este stabilită la nivel județean, după consultarea profesorilor, părinților și elevilor. În funcție de săptămâna aleasă, se modifică și datele de început ale modulelor 3 și 4.

Vacanța de primăvară – 24 aprilie – 4 mai 2027

Vacanța de primăvară se încheie marți, 4 mai, iar elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai 2027, când începe ultimul modul de învățare.

Vacanța de vară. Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, după ultima zi de cursuri, programată vineri, 18 iunie.

Cine termină școala mai devreme în 2027

Elevii din anii terminali au un calendar diferit, astfel încât să poată susține examenele naționale.

Clasa a XII-a și clasa a XIII-a vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de cursuri.

Clasa a VIII-a va termina cursurile pe 11 iunie 2027, înaintea Evaluării Naționale.

Învățământ tehnologic și profesional – anul școlar are 37 de săptămâni, iar cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Calendarul examenelor din 2027

Structura anului școlar trebuie diferențiată de calendarul Evaluării Naționale, al examenului de Bacalaureat, al simulărilor și al admiterii. Aceste date sunt stabilite și publicate separat de Ministerul Educației.

Pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a, încheierea anticipată a cursurilor este legată de organizarea examenelor naționale din vara anului 2027.

Ce zile libere mai au elevii în anul școlar 2026-2027

Pe lângă vacanțele din structura anului școlar, elevii mai au liber și în zilele de sărbători legale.

5 octombrie 2026 – Ziua Internațională a Educației;
30 noiembrie 2026 – Sfântul Andrei;
1 decembrie 2026 – Ziua Națională a României;
1 iunie 2027 – Ziua Copilului.

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