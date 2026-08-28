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Cum va fi vremea în luna septembrie. Toamna începe cu zile de vară

Elena Popescu
Cum va fi vremea în luna septembrie. Toamna începe cu zile de vară
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 31 august – 28 septembrie 2026, realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Potrivit meteorologilor, primele zile de toamnă vor fi călduroase, iar temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a României.

31 august – 7 septembrie

În prima săptămână a toamnei, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în centrul țării. În restul teritoriului, regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale. Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-est și local în centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în vest.

7 – 14 septembrie

Valorile termice medii vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și sud-vestice. În restul țării, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor normale pentru acest interval. Regimul pluviometric deficitar în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

14 – 21 septembrie

Temperatura medie a aerului este estimată să fie mai ridicată decât normalul climatologic în toate regiunile țării. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normele specifice intervalului în majoritatea regiunilor.

21 – 28 septembrie

Și în ultima săptămână de prognoză, temperaturile sunt estimate să se mențină peste valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile României. Pentru precipitații, ANM estimează un regim pluviometric apropiat de normele climatologice în majoritatea regiunilor.

Cod galben de vânt în sud și est

Pentru ziua de vineri, ANM a emis un cod de vânt pentru județele din sudul și estul țării. Pe parcursul zilei de vineri, 28 august, în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, arată meteorologii.

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