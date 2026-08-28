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Incendiu de proporții în județul Mureș. Au ars o hală industrială şi o casă

Elena Popescu
Incendiu de proporții în județul Mureș. Au ars o hală industrială şi o casă
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Un incendiu violent a izbucnit la un depozit de cărbuni din localitatea Bălăușeri, județul Mureș, în noaptea de joi spre vineri.  Flăcările s-au extins la o hală industrială și la o casă aflată în apropiere.

La sosirea echipajelor de intervenție, focul se manifesta cu violență la o hală industrială, dar și la o locuință aflată în imediata proximitate.

Potrivit ISU Mureș, incendiul a afectat în total aproximativ 400 de metri pătrați.  Pentru stingerea focului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Târgu Mureș, precum şi echipaje din cadrul SVSU Sângeorgiu de Pădure şi SVSU Acăţari.

În sprijin au fost alocate două autospeciale de stingere de la Staţia Miercurea Nirajului şi Detaşamentul Sighişoara. La intervenţie a fost prezent şi un echipaj SMURD şi un echipaj medical din cadrul SAJ.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Incendiul a fost stins după aproximativ patru ore

Pompierii au luptat cu flăcările timp de aproximativ patru ore. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 05:00. În urma incendiului, hala industrială și locuința din apropiere au fost afectate, suprafața totală afectată fiind estimată la aproximativ 400 de metri pătrați.

Urmează să fie stabilite împrejurările în care a izbucnit incendiul și cauza care a dus la producerea acestuia.

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