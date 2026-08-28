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Gheorghe Piperea face bilanțul PNRR: Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea

Gheorghe Piperea face bilanțul PNRR: Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea
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Europarlamentarul AUR lansează un atac dur înainte de expirarea programului PNRR, despre care spune că a însemnat doar împrumuturi, condiționalități și pierderea unor finanțări pentru țara noastră. Piperea pune sub semnul întrebării inclusiv modul în care au fost gestionați banii programului european NextGenerationEU și avertizează că probleme similare s-ar putea repeta în cazul finanțărilor destinate înarmării Europei. Astăzi este ultima zi în care PNRR mai este în vigoare, înainte să expire la 31 august 2026.

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„Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea”

Gheorghe Piperea amintește de fostul președinte, Klaus Iohannis, care vorbea despre fondurile europene aflate la dispoziția României și susține că situația PNRR a fost diferită de imaginea prezentată atunci.

„În plină plandemie, Iohannis se lăuda că a luat de la UE suma de 80 de miliarde de euro. În realitate, suma alocată României a fost de 29 de miliarde de euro, din care doar 14 miliarde erau nerambursabili. La finalul celor 5 ani de contract, guvernele României au “reușit” să acceseze cca 18 miliarde de euro, din care 11 miliarde sunt împrumuturi”, afirmă Piperea într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul AUR declară că România ar fi pierdut sume importante din fondurile de coeziune, peste 25 de miliarde de euro dintr-un total de 33 de miliarde de euro.

”Și mai grav: în timp ce toată lumea s-a concentrat pe acest program de evitare a falimentului de stat în care ne-au târât politicile plandemice ale OMS și ale Comisiei Europene, sume enorme de bani din fondurile de coeziune (adică acei bani ne-condiționați care merg în dezvoltare, pentru acoperirea dezechilibrelor între țări și regiuni), au fost pierdute: peste 25 de miliarde de euro, din 33 de miliarde, s-au dus pe apa Sâmbetei”, precizează Piperea.

Atac la mecanismul NextGenerationEU

Europarlamentarul afirmă că NextGenerationEU a fost conceput ca un program de finanțare de 724 de miliarde de euro și susține că acesta nu a făcut parte din bugetul multianual al Comisiei Europene pentru perioada 2020-2027, ci a funcționat ca un buget paralel încadrat în categoria urgențelor, în baza articolului 122 din Tratat.

”PNRR este planul pentru fiecare stat membru pentru evitarea falimentului cauzat de politicile sanitare catastrofale din pandemia de covid. PNNR face parte din NextGenerationEU, un program de finanțare în valoare ce 724 de miliarde de euro care NU a făcut parte din bugetul multi – anual al Comisiei Europene pe anii 2020-2027, ci a fost un buget paralel al Uniunii Europene, încadrat la “urgențe”, adică la art.122 din Tratat, cel care permite Comisiei Europene să ocolească Parlamentul UE și parlamentele naționale pentru a finanța măsuri de înlăturare a dezastrelor (același lucru l-a făcut CE și cu programul SAFE, cel care este acum atacat la CJUE cu acțiune în anulare). Banii s-au asigurat din împrumuturi. La momentul 2021, dobânda era de cca 1%. Acum este de 3,2%…
Mult mai grav este că din 724 de miliarde de euro, s-au alocat doar 577 de miliarde de euro. Nu știm ce a făcut Comisia Europeană cu acești 147 de miliarde de euro împrumutați degeaba.
State membre, ca Spania, au deturnat zeci de miliarde. State membre, ca România, au alocat bani unora care i-au furat sau consultanților. State membre, ca România, au luat sute de milioane ca să își închidă capacități de producție industrială de zeci de miliarde și să își distrugă, la propriu, infrastructura energetică și viitorul”, declară europarlamentarul.

Acuzații privind folosirea banilor în statele UE

Europarlamentarul AUR susține că problemele nu s-ar limita la România. El acuză deturnarea unor sume de ordinul zecilor de miliarde în Spania, iar în cazul României susține că fondurile ar fi ajuns inclusiv la persoane care le-ar fi furat sau la consultanți.

”De exemplu, faptul că România nu a deschis centrale pe gaz care să producă 1500 MW de curent, în schimbul închiderii minelor și a termocentralelor pe cărbune care făceau 3500 MW de curent înseamnă restituirea a cca 3 miliarde de euro prin februarie 2027.
Recent, în mai 2026, Curtea Europeană de Conturi (ECA) a emis un raport care ar fi trebuit să ridice niște întrebări în opinia publică (nu s-a întâmplat asta pentru că există un complex industrial al cenzurii, plătit de Comisia Europeană cu miliarde)”, mai spune Piperea.

În opinia sa, problemele provin inclusiv din modul în care a fost construit NextGenerationEU.

„De altfel, modul în care a fost conceput NextGenerationEU, ca program de finanțare, nu putea duce decât la dezastre de acest gen în state membre ale UE, ca România, conduse de argați prea-plecați ai Bruxelles – ului și umplute în aparatul de vârf, birocratic, cu iloți”, afirmă europarlamentarul.

Piperea atacă dur condiționalitățile PNRR

O altă țintă a criticilor sale este sistemul de jaloane și condiționalități pe baza căruia sunt acordate fondurile.

„Banii se dau dacă sunt promise măsuri ale agendei sovietice a Comisiei Europene, cum ar fi Green Deal, dez-industrializarea și propaganda lgbtq. Banii se iau înapoi dacă jaloanele nu sunt îndeplinite”, susține Piperea.

În susținerea criticilor sale, europarlamentarul AUR invocă Raportul special nr. 14/2026 al Curții Europene de Conturi, publicat la 6 mai 2026 și coordonat de Ivana Maletić. Potrivit prezentării făcute de Piperea, raportul constată probleme privind trasabilitatea și transparența utilizării fondurilor. Europarlamentarul enumeră mai multe concluzii pe care le atribuie documentului: plățile către statele membre ar fi legate de îndeplinirea jaloanelor și țintelor, nu de costurile efectiv suportate, iar Comisia nu ar colecta sistematic informații privind sumele plătite în cadrul fiecărei măsuri, chiar dacă statele membre dispun de asemenea date.

Piperea mai susține că informațiile publice despre destinatarii finali, costurile reale și rezultatele obținute au fost considerate „insuficiente”, iar în eșantionul auditat, din care ar fi făcut parte și România, costurile efective pentru majoritatea măsurilor finalizate ar fi fost frecvent mai mici decât estimările inițiale.

512 anchete ale Parchetului European

Europarlamentarul face trimitere și la un alt raport, SR-2026-06, din februarie 2026, despre care afirmă că indică probleme sistemice privind detectarea, raportarea și corectarea fraudelor asociate programului NextGenerationEU.

Potrivit cifrelor prezentate de acesta, rata de eroare estimată de Curtea Europeană de Conturi pentru bugetul general al UE în 2024 a fost de 3,6%, față de 5,6% în anul precedent.

Piperea afirmă, de asemenea, că Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, investighează 512 cazuri legate de NextGenerationEU, dintre care 34 ar fi în România.

Avertisment privind cele 800 de miliarde de euro pentru înarmare

Gheorghe Piperea face un bilanț extrem de dur al PNRR și extinde avertismentul asupra viitoarelor programe europene.

„Concluzie: bani aruncați pe fereastră, bani deturnați, economie distrusă, model economic irațional, cu o puternică tentă sovietică, totul pe credit scump”, afirmă europarlamentarul AUR.

În opinia sa, există riscul ca problemele pe care le atribuie NextGenerationEU să fie reproduse în cadrul programelor europene pentru apărare, despre care spune că ajung la 800 de miliarde de euro și se bazează tot pe finanțare prin credit. Piperea încheie cu un atac la adresa conducerii Comisiei Europene și a Ursulei von der Leyen, despre care afirmă că încearcă să-l combată pe Vladimir Putin „copiindu-i comportamentul și metehnele”, a conchis Gheorghe Piperea.

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