Nae Ungureanu, una dintre legendele Universității Craiova și finalist al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1989, a încetat din viață la vârsta de 69 de ani.

Anunțul morții fostului mare fotbalist a fost făcut de Silviu Bogdan, fost angajat al Universității Craiova și apropiat al mai multor jucători emblematici ai fotbalului oltenesc.

”Incredibil! A încetat din viață legenda Nae Ungureanu! Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Nae”, a transmis Silviu Bogdan pe Facebook, alături de două fotografii cu fostul internațional.

Deocamdată, nu au fost oferite informații despre cauza decesului.

Problemele de sănătate care l-au încercat în ultimii ani

Nae Ungureanu s-a confruntat cu probleme medicale în ultimii ani. În 2021, fostul fotbalist a suferit un accident vascular cerebral și a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova, unde a rămas sub supravegherea medicilor mai multe zile.

Nae Ungureanu, simbolul Craiovei Maxima

Născut la Craiova pe 11 octombrie 1956, Nicolae Ungureanu și-a făcut junioratul la Clubul Sportiv Școlar din oraș și a debutat în fotbalul mare la Electroputere.

Între 1977 și 1987 a îmbrăcat tricoul Universității Craiova, pentru care a jucat 284 de meciuri și a marcat 17 goluri. Alături de Craiova Maxima a câștigat două titluri de campion și trei Cupe ale României.

În 1987, Nae Ungureanu a făcut pasul către Steaua București, una dintre cele mai puternice echipe ale perioadei.

În cei cinci ani petrecuți la formația militară, fostul internațional a câștigat două titluri de campion și două Cupe ale României. Apogeul avea să vină în 1989, când Steaua a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni. Formația bucureșteană a disputat ultimul act al competiției împotriva lui AC Milan, într-o finală încheiată cu victoria italienilor.

A trecut pentru un an la rivala Rapid și și-a încheiat cariera de jucător la Pandurii Târgu Jiu. A îmbrăcat de 56 de ori tricoul echipei naționale a României și a marcat un gol.

Dispariția lui Nae Ungureanu lasă în urmă o carieră de peste un deceniu la cel mai înalt nivel și amintirea unuia dintre fotbaliștii care au contribuit la scrierea istoriei fotbalului românesc.