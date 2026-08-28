Avertismentul unui oficial NATO: stocurile de rachete Patriot ale SUA în Europa sunt la un nivel critic. România așteaptă rachete produse în Europa

Stocurile de interceptoare Patriot ale SUA și NATO din Europa ar fi ajuns la un nivel „mai mult decât critic”, potrivit unor oficiali citați de Associated Press. Războiul cu Iranul ar fi accelerat consumul, alimentând temeri privind apărarea Europei în fața Rusiei.

Statele Unite s-ar confrunta cu o penurie severă de interceptoare Patriot în Europa, într-un moment în care războiul cu Iranul a consumat o parte importantă din stocurile americane de rachete antiaeriene și antirachetă, potrivit unor oficiali NATO citați de Associated Press.

Un oficial american din domeniul apărării, aflat în Europa, și un oficial NATO au declarat sub protecția anonimatului că situația stocurilor de interceptoare Patriot este extrem de tensionată. Oficialul american a descris nivelul disponibil drept „mai mult decât critic”, susținând că forțele SUA din Europa nu ar avea suficiente interceptoare pentru a face față unui atac susținut cu rachete balistice.

Problema este cu atât mai importantă cu cât sistemele Patriot reprezintă una dintre principalele capacități occidentale pentru interceptarea rachetelor balistice de mare viteză.

În eventualitatea unui atac rusesc asupra unui comandament militar, unei baze sau unei infrastructuri energetice, oficialul american avertizează că NATO s-ar putea confrunta cu o situație asemănătoare celei prin care trece Ucraina atunci când rămâne fără suficiente interceptoare.

Într-un asemenea scenariu, Alianța ar putea fi nevoită să „încaseze lovitură după lovitură”, a afirmat oficialul american din domeniul apărării. El susține că forțele americane din Europa „cu siguranță” nu dispun în prezent de suficiente sisteme și muniții Patriot pentru oprirea unui atac balistic susținut.

Capacitatea de apărare ar fi „foarte limitată” chiar și împotriva unei singure lovituri balistice sau a unei rachete rusești care și-ar devia accidental traiectoria spre teritoriul NATO.

Pentagonul prezintă o versiune diferită

Evaluările sunt însă contestate atât de NATO, cât și de Pentagon. Colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt militar de rang înalt al NATO, a declarat că afirmația potrivit căreia stocurile Patriot din Europa ar fi ajuns la un nivel critic este „pur şi simplu nefondată”.

Potrivit lui, Alianța dispune de suficiente muniții de apărare aeriană pentru propria protecție și pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

„Avem tot ce este necesar pentru a lovi la momentul şi în locul alese de preşedinte. Am desfăşurat deja operaţiuni reuşite în cadrul mai multor comandamente de luptă, menţinând în acelaşi timp un arsenal vast şi pregătit pentru a ne apăra cetăţenii şi interesele”, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului.

Războiul cu Iranul ar fi consumat 65% din stocurile americane de Patriot

Potrivit analizei prezentate de AP, presiunea asupra stocurilor americane nu provine exclusiv din sprijinul pentru Ucraina. Conflictul cu Iranul ar fi reprezentat momentul în care consumul de interceptoare a crescut dramatic.

O parte dintre rachetele aflate anterior în Europa au fost transferate în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și aliații lor din Golf au utilizat un număr important de interceptoare Patriot pentru apărarea împotriva dronelor și rachetelor iraniene.

Mark Cancian, colonel în rezervă al Corpului Pușcașilor Marini și consilier principal la Center for Strategic and International Studies, estimează că războiul cu Iranul ar fi consumat aproximativ 65% din stocul american de interceptoare Patriot.

Asta ar însemna aproximativ 1.500 de rachete dintr-un stoc de aproximativ 2.330 de interceptoare, potrivit estimării CSIS. În cursul acestui an ar urma să fie fabricate aproximativ 600 de rachete Patriot, inclusiv cele destinate statelor europene.

Obiectivul industriei americane este creșterea producției până la aproximativ 2.000 de interceptoare anual în 2030.

Forțele americane din Europa s-ar confrunta, potrivit celor doi oficiali citați de AP, și cu o penurie importantă de rachete ATACMS, utilizate pentru lovirea unor ținte aflate în spatele liniilor inamice.

Situația ar fi însă mai puțin gravă decât în cazul apărării antiaeriene, deoarece statele europene dispun și de alte arme ofensive cu rază lungă de acțiune, precum Storm Shadow sau Taurus.

În ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, alternativele sunt mult mai limitate. Sistemul franco-italian SAMP/T NG este considerat una dintre opțiunile importante pentru viitor, însă noua versiune nu a fost încă testată în condiții reale de luptă.

Actuala variantă SAMP/T are, de asemenea, o rază de acțiune mai redusă decât Patriot.

România, printre țările care așteaptă interceptoare Patriot produse în Europa

NATO încearcă între timp să crească producția de rachete Patriot direct în Europa. Prima unitate europeană dedicată fabricării acestor interceptoare urmează să fie inaugurată în Germania, în luna septembrie, iar primele livrări ar putea începe la începutul anului viitor.

Printre primele state care au plasat deja comenzi se numără Germania, Olanda, România și Spania, potrivit oficialului american din domeniul apărării citat de AP.

Extinderea capacității europene de producție este considerată esențială deoarece unele țări au investit miliarde în achiziționarea sistemelor Patriot, dar disponibilitatea interceptoarelor rămâne limitată.

Ed Arnold a avertizat că Germania ar putea ajunge în situația „ridicolă” de a avea sisteme Patriot foarte scumpe, dar insuficientă muniție pentru folosirea lor în cazul unui conflict de mare intensitate.

Îngrijorările privind apărarea aeriană europeană apar într-un context în care oficiali occidentali avertizează că Rusia ar putea deveni capabilă să amenințe militar direct state NATO până la sfârșitul acestui deceniu.