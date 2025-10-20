Când începe VACANȚA de iarnă, în anul școlar în 2025/2026. Elevii vor avea în total 19 zile libere

Conform structurii anului școlar 2025–2026 publicate de Ministerul Educației, elevii din România vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, ceea ce marchează finalul celui de-al doilea modul de învățare.
Vacanța de Crăciun va dura 19 zile, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026. Elevii se vor întoarce la cursuri pe miercuri, 8 ianuarie 2026, odată cu începerea celui de-al treilea modul.
Noul an școlar este organizat în cinci module de învățare, separate de perioade de vacanță, astfel:
Crăciunul pică într-o zi de joi (25 decembrie), iar a doua zi de Crăciun, pe vineri (26 decembrie), astfel că românii se vor bucura de patru zile libere legate. După aceea, salariații vor mai avea patru zile legate, de anul Nou (1 ianuarie- 4 ianuarie 2026).
La aceste zile libere se adaugă și mini-vacanța de Bobotează (6-7 ianuarie 2026- marți și miercuri).
Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock