Când începe VACANȚA de iarnă, în anul școlar în 2025/2026. Elevii vor avea în total 19 zile libere

Conform structurii anului școlar 2025–2026 publicate de Ministerul Educației, elevii din România vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, ceea ce marchează finalul celui de-al doilea modul de învățare.

Vacanța de Crăciun va dura 19 zile, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026. Elevii se vor întoarce la cursuri pe miercuri, 8 ianuarie 2026, odată cu începerea celui de-al treilea modul.

Noul an școlar este organizat în cinci module de învățare, separate de perioade de vacanță, astfel:

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025;

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025;

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025;

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026;

Modulul 3: 8 ianuarie – 13 februarie 2026 (sau mai târziu, în funcție de județ);

Vacanța mobilă/de schi: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar;

Modulul 4: după vacanța mobilă – 3 aprilie 2026;

Vacanța de primăvară: 4 aprilie – 14 aprilie 2026;

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026;

Vacanța de vară: din 20 iunie până la 6 septembrie 2026.

Crăciunul pică într-o zi de joi (25 decembrie), iar a doua zi de Crăciun, pe vineri (26 decembrie), astfel că românii se vor bucura de patru zile libere legate. După aceea, salariații vor mai avea patru zile legate, de anul Nou (1 ianuarie- 4 ianuarie 2026).

La aceste zile libere se adaugă și mini-vacanța de Bobotează (6-7 ianuarie 2026- marți și miercuri).

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock