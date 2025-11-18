Când nu se fac nunți în 2026. Zilele în care sunt interdicțiile bisericești

Iată când nu se fac nunți în anul 2026. Și anul viitor, asemenea oricărui alt an, are perioade clare în care Biserica Ortodoxă, dar și tradiția populară recomandă evitarea nunților.

Spre exemplu, Postul Paștelui rămâne cel ai lung și mai strict post din an, iar în această perioadă nu se țin nunți, din respectul pentru caracterul profund spriritual al pregătirii pentru Înviere.

În 2026, Postul Mare se întinde pe parcursul lunilor martie și aprilie, motiv pentru care cei care vor să închirieze o sală, să rezerve un restaurant sau să stabilească data cununiei religioase trebuie să evite intervalul respectiv.

De asemenea, un alt moment esențial din 2026 îl reprezintă zilele de sărbătoare cu cruce roșie. Biserica descurajează organizarea nunților în astfel de zile, întrucât acestea sunt dedicate rugăciunii, liniștii și participării la liturghie.

Prin urmare, dacă mirii își doresc o nuntă în luna ianuarie sau februarie, este necesar să verifice cu atenție calendarul ortodox, ca să nu suprapună evenimentul cu sărbători ca Boboteaza, Sfântul Ioan sau alte zile marcate cu cruce roșie.

Un alt moment în care nu se pot organiza nunți în anul 2026 sunt Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Postul Adormirii Maicii Domnului sau Postul Crăciunului. Fiecare dintre acestea reprezintă perioade în care evitarea nunților este considerată obligatorie.

În plus, Postul Sfinților Apostoli, de obicei mai scurt și variabil ca durată, dacă se suprapune cu lunile iunie și iulie 2026, va limita alegerile mirilor. Postul Adormirii Maicii Domnului, în august, va limita considerabil oportunitățile pentru nunți în mijlocul verii, o perioadă foarte solicitată pentru astfel de evenimente.

În afară de posturi, există și alte zile considerate nefavorabile pentru cununii. În această categorie intră zilele din Săptămâna Luminată, cele dinaintea Nașterii Domnului, ca și ajunurile marilor sărbători.

