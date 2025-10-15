Faci nunta în România? Cât ajunge să coste un asemenea eveniment, acum, în 2025: meniu, formație, decor și alte servicii

Te pregătești să faci nunta în România? Mirii trebuie să suporte, în general, costuri consistent pentru ca acest eveniment să aibă loc. Dacă unele persoane aleg o nuntă minimalistă, intimă, cu puțin elemente de decor, alți miri pot alege o variantă mai fastuoasă, cu o locație înconjurată de flori, cu DJ și un meniu exclusivist. Totuși, câte cheltuieli implică evenimentul? Vezi mai jos.

Este drept că prețurile pot varia în funcție de preferințele mirilor, de la cheltuielile aferente locației, până la cele pentru micile detalii. Mai jos veți găsi un cost mediu estimativ al unui astfel de eveniment în România, acum, în 2025, cu 100 de invitați. Există situații în care costurile se ridică la ordinul zecilor de mii de euro.

Costuri estimative pentru nunta în România

Pentru acest cost mediu estimativ există mai mulți factori care sunt luați în considerare, precum: numărul invitaților, preferințe (DJ, meniu personalizat etc), dar și decorurile și aranjamentele florale. Desigur, se adaugă și alte aspecte, precum ținutele de nuntă, transportul, dar și alte servicii (fotograf, videograf).

În acest sens, mirii trebuie să ia în considerare următoarele lucruri:

Locația în care are loc nunta;

Ce fel de meniu aleg (standard, recomandat, personalizat) + băuturile;

Serviciile foto-video (echipa);

Formația sau DJ-ul care va întreține atmosfera;

Decorul locației;

Aranjamentele florale sau altele;

Transportul invitaților (dacă este necesar), dar și alte servicii extra.

În general, mirii ar trebui să plătească între 10.000 și 20.000 de euro pentru meniu și băuturi, incluzând, poate, și un eventual candy-bar (în funcție de preferințe). În cazul în care mirii vor ca un DJ sau o formație să cânte la nuntă, trebuie să plătească între 1.000 și 7.000 de euro, în medie.

În jur de 1.500 – 3.500 de euro se vor aloca echipei foto-video. Pentru ținutele de nuntă ale mirilor se alocă în jur de 1.500 – 3.000 de euro.

Mirii trebuie să bage adânc mâna în buzunar și pentru decor și aranjamentele florale – între 1.000 și 3.000 de euro, în funcție de preferințe. De altfel, între 300 și 800 de euro pot cheltui pentru invitații, plicuri și alte materiale tipărite. Sume între 500 și 1.500 de euro sunt alocate transportului sau altor servicii extra.

Între 25.000 și 40.000 de euro poate costa o nuntă, acum, în 2025, scrie Click.ro.

Autorul recomandă:

O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute

Doi miri au ajuns la spital, după slujba religioasă. Ce au vrut să facă pentru a avea „fotografia perfectă”

Cuplu din SUA, jefuit la propria nuntă. Cum au furat hoții darul de 55.000 de euro. „Plângeam pe ringul de dans”

Sursă foto: colaj Shutterstock