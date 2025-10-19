Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul

Ploaia de meteori Orionide are loc, anual, în luna octombrie. Apogeul acestui fenomen, însă, are loc miercuri, 22 octombrie, la miezul nopții, iar „stelele căzătoare” vor putea fi observate și din România.

Apogeul ploii de meteori Orionide va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, la miezul nopții. În acest sens, pasionații de astronomie pot urmări acest spectacol vizual pe cer, cu ochiul liber sau chiar prin telescop. De menționat faptul că până la 20 de meteori pe oră, până dimineața devreme, pot fi urmăriți pe cer. Fenomenul mai poate fi văzut și în următoarele zile după ce are loc apogeul, notează MEDIAFAX, care citează SkyNews.

Cum se formează ploaia de meteori Orionide

Însă, cum se formează această ploaie de meteori Orionide? Potrivit experților, această ploaie de „stele căzătoare” reprezintă, de fapt, rezultatul trecerii Pământului prin resturile cometei Halley. Viteza lor poate ajunge și la 148.000 mph prin atmosfera Pământului. La rândul ei, cometa se intersectează bianual cu traiectoria Terrei. Numele fenomenului provine de la Constelația Orion.

„Luna septembrie este liniștită, dar în octombrie apare un curent de meteori mai important: Orionidele. Între 21 şi 22 octombrie, Orionidele produc până la 30 de meteori pe oră. Toate fragmentele ce ard în atmosferă provin de la cometa Halley”, se arată pe site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti.

Cum poate fi observată ploaia?

Ploaia de meteori Orionide poate fi privită cu ochiul liber sau prin telescop. Desigur, experții susțin că trebuie răbdare și un cer senin, pentru ca această ploaie să poată fi vizibilă. Poate fi urmărită și din România.

Ar fi indicat, potrivit experților, ca privitorii să se așeze într-o poziție cu circa 30 de minute înainte să înceapă apogeul acestui fenomen, pentru ca ochii să se adapteze la întuneric.

În 2025, pe 21 octombrie 2025 va fi Lună Nouă, un moment perfect, căci Orionidele ar putea fi observat mai bine.

Despre Cometa Halley

„1/P Halley este de departe cea mai faimoasă cometă, primul obiect căruia i s-a calculat perioada de revoluți în jurul Soarelui. Cel care a făcut-o a fost Edmund Halley (1656-1742), iar cometa, descoperită de G. Dorffel pe 15 august 1682, a primit numele său. (…) Nucleul cometei are o formă de alună cu lungimea de 15 km. Este compus din 84% apă înghețată, 3% folmaledhidă, 3% dioxid de carbon. Mai conține în cantități mici azot și monoxid de carbon. Din partea nucleului îndreptată înspre Soare, unde temperatura atingea 47° C, erupeau jeturi de materie. Ultima imagine a cometei Halley a fost luată în septembrie 2003 de către VLT (Very Large Telescope). Atunci cometa se afla la 4,2 miliarde de km de Pământ”, se arată pe siteul astro-urseanu.ro.

Autorul recomandă:

Nu s-a găsit nici până acum Planeta X (sau Planeta 9), dar astronomii au găsit indicii despre existența Planetei Y

Oamenii de știință austrieci au calculat distanța dintre Terra și cea mai apropiată CIVILIZAȚIE extraterestră avansată tehnologic

NASA a anunțat data la care ar putea trimite astronauți pe orbita Lunii, în cadrul programului Artemis. Din anul 1972, niciun om n-a mai pășit pe Lună

Cea mai lungă ECLIPSĂ solară a secolului, cu durata de peste 6 minute, va avea loc pe 2 august 2027

Sursă foto: colaj Shutterstock