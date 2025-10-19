Prima pagină » Actualitate » Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul

Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul

19 oct. 2025, 13:36, Actualitate
Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul
Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide / foto: colaj Shutterstock

Ploaia de meteori Orionide are loc, anual, în luna octombrie. Apogeul acestui fenomen, însă, are loc miercuri, 22 octombrie, la miezul nopții, iar „stelele căzătoare” vor putea fi observate și din România.

Apogeul ploii de meteori Orionide va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, la miezul nopții. În acest sens, pasionații de astronomie pot urmări acest spectacol vizual pe cer, cu ochiul liber sau chiar prin telescop. De menționat faptul că până la 20 de meteori pe oră, până dimineața devreme, pot fi urmăriți pe cer. Fenomenul mai poate fi văzut și în următoarele zile după ce are loc apogeul, notează MEDIAFAX, care citează SkyNews.

Cum se formează ploaia de meteori Orionide

Însă, cum se formează această ploaie de meteori Orionide? Potrivit experților, această ploaie de „stele căzătoare” reprezintă, de fapt, rezultatul trecerii Pământului prin resturile cometei Halley. Viteza lor poate ajunge și la 148.000 mph prin atmosfera Pământului. La rândul ei, cometa se intersectează bianual cu traiectoria Terrei. Numele fenomenului provine de la Constelația Orion.

„Luna septembrie este liniștită, dar în octombrie apare un curent de meteori mai important: Orionidele. Între 21 şi 22 octombrie, Orionidele produc până la 30 de meteori pe oră. Toate fragmentele ce ard în atmosferă provin de la cometa Halley”, se arată pe site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti.

Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul

Apogeul ploii de meteori are loc miercuri, 22 octombrie, la miezul nopții / foto: Shutterstock

Cum poate fi observată ploaia?

Ploaia de meteori Orionide poate fi privită cu ochiul liber sau prin telescop. Desigur, experții susțin că trebuie răbdare și un cer senin, pentru ca această ploaie să poată fi vizibilă. Poate fi urmărită și din România.

Ar fi indicat, potrivit experților, ca privitorii să se așeze într-o poziție cu circa 30 de minute înainte să înceapă apogeul acestui fenomen, pentru ca ochii să se adapteze la întuneric.

În 2025, pe 21 octombrie 2025 va fi Lună Nouă, un moment perfect, căci Orionidele ar putea fi observat mai bine.

Despre Cometa Halley

„1/P Halley este de departe cea mai faimoasă cometă, primul obiect căruia i s-a calculat perioada de revoluți în jurul Soarelui. Cel care a făcut-o a fost Edmund Halley (1656-1742), iar cometa, descoperită de G. Dorffel pe 15 august 1682, a primit numele său.

(…) Nucleul cometei are o formă de alună cu lungimea de 15 km. Este compus din 84% apă înghețată, 3% folmaledhidă, 3% dioxid de carbon. Mai conține în cantități mici azot și monoxid de carbon. Din partea nucleului îndreptată înspre Soare, unde temperatura atingea 47° C, erupeau jeturi de materie.

Ultima imagine a cometei Halley a fost luată în septembrie 2003 de către VLT (Very Large Telescope). Atunci cometa se afla la 4,2 miliarde de km de Pământ”, se arată pe siteul astro-urseanu.ro.

Autorul recomandă:

Nu s-a găsit nici până acum Planeta X (sau Planeta 9), dar astronomii au găsit indicii despre existența Planetei Y

Oamenii de știință austrieci au calculat distanța dintre Terra și cea mai apropiată CIVILIZAȚIE extraterestră avansată tehnologic

NASA a anunțat data la care ar putea trimite astronauți pe orbita Lunii, în cadrul programului Artemis. Din anul 1972, niciun om n-a mai pășit pe Lună

Cea mai lungă ECLIPSĂ solară a secolului, cu durata de peste 6 minute, va avea loc pe 2 august 2027

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

POLITICĂ Edilul din Sinaia a anunţat că se întoarce la primărie. Vlad Oprea: „Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie”
13:36
Edilul din Sinaia a anunţat că se întoarce la primărie. Vlad Oprea: „Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie”
NEWS ALERT EXPLOZIE la o casă din Ulmi, din cauza unei centrale termice. Două persoane au ajuns la spital
13:21
EXPLOZIE la o casă din Ulmi, din cauza unei centrale termice. Două persoane au ajuns la spital
ACTUALITATE Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid astăzi. Ce trebuie să știi
13:14
Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid astăzi. Ce trebuie să știi
EXCLUSIV Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
13:02
Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
NEWS ALERT 🚨 Muzeul Luvru a fost jefuit în această dimineață. Hoți înarmați au furat bijuteriile lui Napoleon. Stupoare în Franța
12:57
🚨 Muzeul Luvru a fost jefuit în această dimineață. Hoți înarmați au furat bijuteriile lui Napoleon. Stupoare în Franța
ACTUALITATE Un producător auto anunță că peste 115.000 de maşini sunt rechemate și retrase din cauza unor probleme la baterie și de design
12:56
Un producător auto anunță că peste 115.000 de maşini sunt rechemate și retrase din cauza unor probleme la baterie și de design
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Miros de gaz în casă? Ghid esențial: cum îl identifici corect și ce să faci imediat pentru siguranța ta
În ce situație poate ANAF să pună poprire pe salariu. Ce arată legea
ACTUALITATE În ce situație poate ANAF să pună poprire pe salariu. Ce arată legea
VIDEO EXCLUSIV Un avion militar de antrenament a fost la un pas de prăbușire, după un exercițiu scăpat de sub control. Doi militari, instructor și elev, au ajuns la spital. Aeronava a fost avariată și doar un miracol a făcut să nu se întâmple o tragedie. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o ANCHETĂ
Un avion militar de antrenament a fost la un pas de prăbușire, după un exercițiu scăpat de sub control. Doi militari, instructor și elev, au ajuns la spital. Aeronava a fost avariată și doar un miracol a făcut să nu se întâmple o tragedie. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o ANCHETĂ
ACTUALITATE Datornicii cer datoriile înapoi. Cancelaria premierului Bolojan, Curtea de Conturi și alte ministere, pe „lista datornicilor” ANAF
Datornicii cer datoriile înapoi. Cancelaria premierului Bolojan, Curtea de Conturi și alte ministere, pe „lista datornicilor” ANAF
ACTUALITATE Moșteanu recunoaște în haosul rezerviștilor: „Sunt lucruri care se pot face mai bine și le vom face mai bine la următoarele mobilizări”
Moșteanu recunoaște în haosul rezerviștilor: „Sunt lucruri care se pot face mai bine și le vom face mai bine la următoarele mobilizări”
ACTUALITATE Două mașini în flăcări, în Voluntari. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate
Două mașini în flăcări, în Voluntari. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate