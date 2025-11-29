Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR

În urmă cu mai multe luni, reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) clarificau un aspect esențial pentru toți șoferii din România. La început de an, neliniștea mai multor proprietari de autovehicule a fost alimentată de o informație care s-a propagat rapid în spațiul public. Și anume, că autoturismele cu o vechime de peste 15 ani ar fi primit „interdicție” pentru a fi reparate și întreținute. Realitatea, însă, a stat cu totul diferit. Iată ce trebuie să știe șoferii, la momentul actual.

Șoferii trebuie să știe că nu au avut loc schimbări legislative legate de Inspecția Tehnică Periodică (ITP). De asemenea, proprietarii de autovehicule care au o vechime de peste 15 ani nu au interdicție să le întrețină sau să le repare.

Ce trebuie să știe proprietarii care au autovehicule mai vechi de 15 ani

Având în vedere informațiile care s-au propagat în spațiul public, reprezentanții R.A.R. au punctat ferm care este realitatea și ce trebuie să cunoască toți șoferii. De altfel, regulile ITP rămân aceleași.

„Știm că, uneori, începutul de an vine cu diferite schimbări, dar vă spunem cu siguranță că nu s-a schimbat legislația în ceea ce privește efectuarea inspecțiilor tehnice periodice (ITP) în România. Și că nu este interzisă repararea unui vehicul mai vechi de 15 ani, așa cum apare scris pe diferite platforme online. Dacă întâlniți astfel de articole, le puteți ignora fără să considerați că ați pierdut o informație importanță. Vrem să fiți în siguranță nu doar în trafic, ci și atunci când “navigați” pe internet!”, se arată în postarea R.A.R, notează BZI.

Proprietarii de mașini trebuie să prezinte o serie de documente, atunci când efectuează ITP-ul: act de identitate, polița RCA valabilă, certificatul de înmatriculare / talonul auto, cartea de identitate a vehiculului (CIV). De altfel, trebuie să achite o taxă în funcție de tipul mașinii.

Interdicția nu există, în realitate

În textul cu informații false, care circula pe internet, se preciza că ar fi fost schimbată frecvența ITP pentru majoritatea tipurilor de autovehicule (personale și cele din categorii speciale – taxi, autocare, ambulanțe etc). Tot în text se invocase o „lege” prin care s-ar fi impus ca autoturismele „vechi”, care prezentau defecțiuni majore, să fie adăugate într-o categorie reziduală și să ajungă, în cele din urmă, scoase din circulație. Astfel de informații au ridicat semne de întrebare, neînțelegeri, neliniște, precum și controverse în rândul șoferilor. R.A.R. a dezmințit informațiile.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandra Pandrea