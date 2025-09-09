Prima pagină » Actualitate » Când s-ar putea circula din nou cu Tramvaiul 5 pe linia corporatiștilor. Primăria încă are 5 mil. euro datorii, bani pe care îi va da cu „țârâita”

Nicolae Oprea
09 sept. 2025, 08:00, Actualitate
Linia 5 de tramvai din București, cunoscută ca „linia corporatiștilor” încă nu este gata, deși de ieri a început școala, iar acest tronson ar fi fost foarte util în contextul aglomerației uriașe din Capitală. Totuși, surse administrative au precizat pentru Gândul că în lunile octombrie – noiembrie s-ar putea introduce din nou tramvaiul pe Linia 5. Ce lucrări mai sunt de finalizat.

La Linia 5 de tramvai mai trebuie montate copertinele pe refugiile de pietoni. În rest, toate lucrările sunt finalizate.

„Pentru copertine se așteaptă autorizare de către arhitectul-șef. S-a întârziat mult cu soluția de copertine. Se dorește ca pe toate liniile care vor fi modernizate să se monteze același tip de copertină. Acestea vor fi comandate, cel mai probabil, din China”, au declarat surse administrative pentru Gândul.

Primăria Capitalei a acumulat datorii de aproximativ 5 milioane de euro (26 de milioane de lei) către antreprenorul care reabilitează Linia 5, iar banii „vor fi primiți eșalonat”, sau altfel spus, cu țârâita.

Potrivit surselor Gândul, după ce se vor monta copertinele, este foarte posibil ca Linia 5, cunoscută ca „Linia corporatiștilor” să fie din nou funcțională, din această toamnă, din lunile octombrie – noiembrie.

Același antreprenor lucrează în prezent, pe banii lui, și la modernizarea liniei de pe bulevardele Chișinău și Basarabia.

Stelian Bujduveanu, primar general interimar, a declarat, zilele trecute, că pentru reabilitarea liniilor de tramvai se așteaptă confirmarea pentru 385 de milioane de euro, ani europeni. Din această sumă urmează să se acopere și cheltuielile la linia 5.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Reabilitarea Liniei 5 de tramvai costă 140 de milioane de lei.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Anul trecut, în noiembrie, antreprenorul care modernizează această linie se plângea că primăria nu-i oferă soluții pentru peroane.

„Noi vrem ca până la sfârșitul lunii noiembrie – începutul lunii decembrie să terminăm toată linia, cu asfalt, cu tot cu catenară (cablul de contact – n.r.) și stația de alimentare. Vor rămâne peroanele, dar nu avem soluția pentru ele. Din martie facem solicitări către Primărie să ne dea soluțiile pentru peroane și pentru lărgirea drumului în dreptul peroanelor. Din păcate, sunt 16 peroane care trebuie făcute. I-am zis și primarului, personal. Ne împiedicăm de un ciot”, spunea la acea vreme Marin Mândrilă.

Principalele lucrări care se vor executa în cadrul acestui proiect:

  • lucrări la calea de rulare;
  • realizarea a 15 peroane – vor fi demolate peroanele existente, urmând a fi construite unele noi, dotate cu adăposturi
  • pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;
  • lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;
  • modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;
  • lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat va fi proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, se vor înlocui corpurile de iluminat existente, fiind montate unele cu led;
  • lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și strada Alexandru Șerbănescu;
    lucrări la rețelele edilitare.

„La finalul lucrărilor, STB S.A. va utiliza exclusiv tramvaie noi Imperio. Acestea vor circula pe un traseu modernizat complet”, transmitea Societatea de Transport București în 2023.

