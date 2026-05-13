Când scăpăm de frig și ploi. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

ANM a emis, în exclusivitate pentru Gândul, prognoza meteo care arată o răcire accentuată a vremii la nivelul întregii țări. Temperaturile scad considerabil față de zilele trecute, iar în unele zone sunt așteptate ploi, vânt puternic și chiar lapoviță și ninsoare la munte. Potrivit meteorologilor, vremea urmează însă să se încălzească, iar până sâmbătă vom avea temperaturi potrivite perioadei.

Meteorologii anunță maxime cuprinse între 9 și 19 grade Celsius, valori considerate scăzute pentru această perioadă.

Ploi în mai multe regiuni și vânt puternic în sud-vestul țării

Potrivit ANM, vremea va fi rece mai ales în Transilvania, unde temperaturile nu vor depăși 19 grade. Aceleași valori sunt estimate și în extremitatea de sud a țării.

Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, însă în restul regiunilor sunt așteptate înnorări și precipitații. Va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul și estul Munteniei, dar și în Dobrogea.

  • Este o vreme rece, mai ales prin Transilvania, unde temperaturile nu trec de 19 grade. 19 grade și în extremitatea de sud, cu un cer variabil în partea de vest și sud-vest, dar cu înnorări în rest. Sunt așteptate și ploi astăzi în Maramureș, în Transilvania, în Moldova, nordul și estul Munteniei și prin Dobrogea, iar la munte așteptăm chiar lapoviță și ninsoare”, au transmis reprezentanții ANM.
La munte, meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. Totodată, vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și în sudul Dobrogei, însă rafale sunt așteptate și în alte regiuni ale țării.

„Este în vigoare un cod galben până diseară pentru partea de sud-vest, unde sunt așteptate rafale de 50-60 km/h”, au transmis meteorologii pentru Gândul.

Cum va fi vremea în București. Meteorologii anunță încălzire până sâmbătă

Și în Capitală vremea se răcește comparativ cu zilele precedente. Temperatura maximă nu va depăși 17 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, însă șansele de ploaie rămân reduse pe parcursul zilei. Veștile mai bune vin începând de mâine, când temperaturile vor începe să crească treptat.

Potrivit ANM, până sâmbătă se va resimți o tendință de încălzire a vremii la nivelul întregii țări. Totuși, duminică, meteorologii estimează o nouă răcire, însoțită de ploi pe arii mai extinse.

  • ”O zi mai rece și în Capitală astăzi, cu cel mult 17 grade, cu cer temporar noros, șanse de ploaie destul de mici. Temperaturile cresc de mâine, până sâmbătă e o tendință de încălzire, iar duminică va fi din nou o răcire a vremii și tot duminică așteptăm și ploi pe arii mai extinse”, au punctat meteorologii.

