Când scăpăm de frig și ploi. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

ANM a emis, în exclusivitate pentru Gândul, prognoza meteo care arată o răcire accentuată a vremii la nivelul întregii țări. Temperaturile scad considerabil față de zilele trecute, iar în unele zone sunt așteptate ploi, vânt puternic și chiar lapoviță și ninsoare la munte. Potrivit meteorologilor, vremea urmează însă să se încălzească, iar până sâmbătă vom avea temperaturi potrivite perioadei.
Meteorologii anunță maxime cuprinse între 9 și 19 grade Celsius, valori considerate scăzute pentru această perioadă.
Potrivit ANM, vremea va fi rece mai ales în Transilvania, unde temperaturile nu vor depăși 19 grade. Aceleași valori sunt estimate și în extremitatea de sud a țării.
Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, însă în restul regiunilor sunt așteptate înnorări și precipitații. Va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul și estul Munteniei, dar și în Dobrogea.
La munte, meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. Totodată, vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și în sudul Dobrogei, însă rafale sunt așteptate și în alte regiuni ale țării.
„Este în vigoare un cod galben până diseară pentru partea de sud-vest, unde sunt așteptate rafale de 50-60 km/h”, au transmis meteorologii pentru Gândul.
Și în Capitală vremea se răcește comparativ cu zilele precedente. Temperatura maximă nu va depăși 17 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, însă șansele de ploaie rămân reduse pe parcursul zilei. Veștile mai bune vin începând de mâine, când temperaturile vor începe să crească treptat.
Potrivit ANM, până sâmbătă se va resimți o tendință de încălzire a vremii la nivelul întregii țări. Totuși, duminică, meteorologii estimează o nouă răcire, însoțită de ploi pe arii mai extinse.
