Cum faci caloriferele să încălzească ca în prima zi. Așa devin mult mai eficiente chiar dacă sunt vechi

Pe măsură ce sezonul rece se apropie, tot mai mulți caută soluții pentru a-și încălzi locuințele eficient și ca să reducă caloriferele la performanța inițială. Astfel, urmarea unor pași simpli, de întreținere, poate face diferența între o casă confortabilă și una cu probleme de încălzire.

Un simptom important că sistemul necesită ajutor este diferența de temperatura între partea de sus și partea de jos a caloriferului. Aerul acumlat tinde să urce în partea superioară, fapt care face ca radiatorul să nu mai funcționeze unifiorm. De asemenea, bolboroselile sau zgomotele ciudate în timpul folosirii sunt un indicator că sistemul trebuie aerisit.

Aerisirea trebuuie realizată cu încălzirea oprită și caloriferul rece. Asta împiedică pompa centralei termice să circule apa, permițând aerului să se ridice în partea superioară a caloriferului. Apoi, un alt pas este închiderea robinetului de alimentare cu apă a radiatorului ce urmează a fi aerisit. Instalatorii recomandă să începi cu caloriferul cel mai apropiat de centrală, urmând direcția fluxului de apă.

După ce robinetul este închis, se folosește o cheie special sau o șurubelniță ca să se deschidă supapa de aerisire situate în partea superioară a caloriferului. Aerul și apa ies treptat, se recomandă să așezi un recipient sub supapă pentru a colecta lichidul. Supapa se menține deschisă până când apa curge constant, fără bule de aer sau bolboroseli. Procesul se repetă pentru fiecare radiator din locuință.

După ce caloriferele au fost aerisite, trebuie să verifici presiunea apei din centrală. Ea trebuie să se situeze între 1 și 1,5 bar, valoarea fiind indicată de zona verde de pe manometru. Dacă aerisești sistematic caloriferele, locuința ta va beneficia de o temperatură constantă și confortabilă.

